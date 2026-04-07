Το εμβληματικό έργο αναβάθμισης των υποδομών και της φροντίδας των ασθενών, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Allwyn, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη δημόσια υγεία.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» στον Πειραιά, χάρη στην πρωτοβουλία της Allwyn να προχωρήσει σε μια πλήρη, εμβληματική ανακαίνιση του ιστορικού νοσοκομείου. Το «ΜΕΤΑΞΑ», που μετρά 59 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στη μάχη κατά του καρκίνου, αναβαθμίζεται ώστε να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει εκτεταμένο εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών θαλάμων, των χειρουργείων και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, καθώς και των υποστηρικτικών χώρων του νοσοκομείου. Τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα αντικαθίστανται πλήρως, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός ανανεώνεται, ενώ ενισχύονται η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των υποστηρικτικών υποδομών. Το έργο πραγματοποιείται σταδιακά, ώστε το νοσοκομείο να παραμένει πλήρως λειτουργικό καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη περίθαλψη των ασθενών.

Ο στόχος της ανακαίνισης είναι να παραταθεί ο κύκλος ζωής του νοσοκομείου κατά τουλάχιστον πέντε δεκαετίες, να βελτιωθεί η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ασθενών, να εφαρμοστούν σύγχρονες ογκολογικές ροές εργασίας και να διασφαλιστεί η φροντίδα σε πολλαπλά επίπεδα, εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα περίθαλψης και ογκολογικών θεραπειών.

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, Karel Komarek, του Διοικητή του νοσοκομείου, Σαράντου Ευσταθόπουλου, και του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. Οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν στους χώρους του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Το έργο αποτελεί μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει ουσιαστικά τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προσδίδει νέα πνοή στη δημόσια υγεία και δίνει τη δυνατότητα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» να συνεχίσει να πρωτοπορεί στην ογκολογική φροντίδα για τις επόμενες γενιές.

{https://www.youtube.com/watch?v=faDoFNgCAuA}

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας