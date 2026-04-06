Στην παροχή διετούς υποτροφίας σπουδών σε στέλεχος του νοσοκομείου προχώρησε ο γνωστός εκπαιδευτικός φορέας στο πλαίσιο χορηγίας εκπαίδευσης.

Ακόμα μία σημαντική βράβευση ήρθε να επιβεβαιώσει την κορυφαία θέση του Τομέα Υγείας & Φαρμάκων των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ για σπουδές στα Επαγγέλματα Υγείας!

Συγκεκριμένα, η πολυβραβευμένη Σχολή Υγείας των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη βραβεύθηκε από το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», το οποίο παράγει τεράστιο έργο για τους συνανθρώπους μας που παλεύουν με τον καρκίνο.

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο διευθυντής επικοινωνίας & αθλητικού τομέα των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Αντώνης Γλύκας, διά χειρός του διοικητή του «ΜΕΤΑΞΑ», Σαράντου Ευσταθόπουλου, σε κλίμα συγκίνησης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης κοπής της πίτας του νοσοκομείου.

Με αφετηρία μάλιστα τη διαχρονική συνεργασία τους με το νοσοκομείο, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ προσέφεραν μια διετή υποτροφία σπουδών για να χορηγηθεί με αξιοκρατικά κριτήρια σε στέλεχος του νοσοκομείου, ως ένδειξη αναγνώρισης του καθημερινού αγώνα σύσσωμου του προσωπικού και της διοίκησης του νοσοκομείου για την προστασία της υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

