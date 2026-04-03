Άνοιξε τις πόρτες του το δεύτερο GRAND Μασούτης στην Αττική ως προπομπός του πολυαναμενόμενου οικιστικού project της εταιρείας.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εγκαινίασε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 το πολυαναμενόμενο κατάστημα GRAND Μασούτης στην περιοχή Τρεις Γέφυρες Αττικής, που σηματοδοτεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στη 50ετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο του ελληνικού λιανεμπορίου. Με το νέο GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες η εταιρεία ενισχύει με συνέπεια την παρουσία της στην Αττική, μέσα από ένα υπερσύγχρονο οικιστικό project το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την περιοχή.

Στο πλαίσιο της δυναμικής στρατηγικής οργανικής ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, το κατάστημα αποτελεί το 2ο GRAND Μασούτης στην Αττική, μετά από αυτό της Γλυφάδας που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, διευρύνοντας παράλληλα το δίκτυο των καταστημάτων GRAND Μασούτης σε

16 πανελλαδικά. Με σύγχρονες υποδομές και ξεκάθαρη έμφαση στη βιωσιμότητα, το νέο GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες Αττικής έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για διαρκή καινοτομία, επένδυση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας.

Η επένδυση

Το GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες που συνοδεύεται από ένα μεγάλο οικιστικό project, αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση της Διαμαντής Μασούτης στην Αττική που εκτιμάται άνω των 35 εκατ. ευρώ και αποτυπώνει την απρόσκοπτη παρουσία της εταιρείας στην πρωτεύουσα. Το έργο υλοποιήθηκε στρατηγικά σε μια περιοχή με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο και την Εθνική Οδό, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική του δυναμική. Σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων, αναπτύσσεται ένα σύγχρονο συγκρότημα που συνδυάζει κτίριο μικτών χρήσεων. Πάνω από το GRAND Μασούτης ανεγείρονται δύο 9όροφες πολυκατοικίες συνολικής ανωδομής 10.515 τ.μ., οι οποίες θα φιλοξενήσουν 113 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών.

Αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία

Το νέο, σύγχρονο κατάστημα εκτείνεται σε χώρο 1.500 τ.μ., ενώ διαθέτει και υπόγεια αποθήκη 500 τ.μ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών λειτουργούν 7 ταμεία και 4 self-checkout σημεία, ενώ απασχολούνται συνολικά 57 εργαζόμενοι. Επιπλέον, το κατάστημα διαθέτει χώρο στάθμευσης 125 θέσεων, υποδομές για ΑΜΕΑ και προσφέρει ευρεία γκάμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, καθώς και σύγχρονες υπηρεσίες όπως διανομή κατ’ οίκον, έτοιμα γεύματα και δυνατότητα άτοκων δόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αξίζει να αναφερθεί πως τα καταστήματα «GRAND Μασούτης» αποτελούν το αναβαθμισμένο μοντέλο ανάπτυξης της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., με μεγαλύτερους χώρους, διευρυμένη ποικιλία προϊόντων και περισσότερες υπηρεσίες.

Έμφαση στη βιωσιμότητα

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του καταστήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας. Ο κλιματισμός πραγματοποιείται μέσω αντλιών θερμότητας, αξιοποιώντας λύσεις που εντάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες ψύξης και κατάψυξης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Ο φωτισμός του καταστήματος είναι εξ ολοκλήρου τεχνολογίας LED, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βέλτιστη λειτουργία των χώρων. Παράλληλα, το κατάστημα υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει συλλογή και ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού, λαμπτήρων, ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα καρότσια και τα καλάθια πελατών είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα ναυτικά δίχτυα και σχοινιά αλιείας, συμβάλλοντας στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και περιορίζοντας έως και 20% το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Οικονομικές επιλογές, καθημερινές προσφορές και προνόμια για το αγοραστικό κοινό

Το GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες αποτελεί ένα σύγχρονο κατάστημα υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ποιοτική εμπειρία αγορών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Παράλληλα, μέσα από καθημερινές προσφορές, διασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές, ενώ προσφέρει καθημερινά τη δυνατότητα συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες και κληρώσεις, παρέχοντας πρόσθετα προνόμια και επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Το νέο GRAND Μασούτης υποδέχεται τους καταναλωτές με μεγάλες προσφορές και κληρώσεις με απίθανα δώρα. Από 3 έως 18 Απριλίου με το «τυχερό καρότσι», κάθε μέρα 5 τυχεροί κερδίζουν όλα τα ψώνια τους. Παράλληλα, ισχύουν αποκλειστικές προσφορές μέχρι και -50% για το συγκεκριμένο κατάστημα που μπορούν όλοι να βρουν στο ειδικό φυλλάδιο. Και φυσικά ισχύουν οι επετειακές προσφορές για τα 50 χρόνια Μασούτης «Σπάμε τις τιμές - Κάθε Σάββατο, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες!» και «50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 ημέρες γεμάτες δώρα!»

Στην εκδήλωση των εγκαινίων ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιάννης Μασούτης, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Γεροστεργιούδη και με Στελέχη της Διοίκησης, υποδέχθηκαν θερμά τους προσκεκλημένους και τον κόσμο που προσήλθε στην εκδήλωση. Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος Ρούμπης, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων, συνεργάτες και πλήθος κόσμου που απόλαυσαν μια ξεχωριστή μέρα στο νέο GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες.