Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει άμεσα διευρυμένες αρμοδιότητες στη Philip Morris International, καθώς τοποθετείται στη θέση του Αντιπροέδρου Ευρώπης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο διεθνούς ευθύνης και επαγγελματικής εξέλιξης μετά από πολυετή πορεία στον πολυεθνικό όμιλο και στην ηγεσία της Παπαστράτος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάληψη του νέου ρόλου αποτελεί σημαντική διεθνή αναβάθμιση για τον ίδιο και ταυτόχρονα ένδειξη εμπιστοσύνης της Philip Morris International τόσο προς την Παπαστράτος όσο και προς το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας. Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το ηγετικό αποτύπωμα που έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια.

Υπό την ευθύνη του Γιώργου Μαργώνη και της Παπαστράτος θα βρίσκονται πλέον 12 χώρες των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διευρύνοντας περαιτέρω τον περιφερειακό ρόλο της ελληνικής εταιρείας στον όμιλο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος της Παπαστράτος, η εταιρεία ενίσχυσε τη θέση της ως μία από τις πιο δυναμικές βιομηχανικές μονάδες της Ελλάδας, με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, η αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας και η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων οδήγησαν στις υψηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις στην ιστορία της εταιρείας, με περαιτέρω στόχο οι εξαγωγές να ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο αποτελεί συνέχεια μιας πορείας 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέλαβε θέσεις αυξημένης ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ελβετία και τη Βουλγαρία. Παράλληλα, έχει ενεργό παρουσία στην επιχειρηματική κοινότητα, συμμετέχοντας σε θεσμικά διοικητικά συμβούλια και συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Το επόμενο διάστημα, καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου της Παπαστράτος αναλαμβάνει η Τίνα Δάβου, η οποία θα έχει ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Κέντρο της Philip Morris International στην Ελβετία, όπου κατείχε τη θέση της επικεφαλής Ευρώπης για τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού και νικοτίνης.