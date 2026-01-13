Γιατί για την εταιρεία οι επιτυχίες αξίζει να γιορτάζονται «μαζί» με τους ανθρώπους της.

Μια ακόμη χρονιά γεμάτη ουσιαστικές επιτυχίες ολοκληρώθηκε για τη Lidl Ελλάς. Στο επίκεντρο αυτής της πορείας βρίσκονται οι άνθρωποί της, που με καθημερινή προσπάθεια, αφοσίωση και ομαδικότητα στηρίζουν την ανάπτυξη και την πρόοδο της εταιρείας.

Ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς, η εταιρεία έχει προγραμματίσει να καταβάλει τον Ιανουάριο έκτακτη επιπρόσθετη παροχή ύψους 350 ευρώ μικτά σε κάθε μέλος της ομάδας της (με τη μορφή διατακτικών τροφίμων).

Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της δέσμευσης της Lidl προς τους ανθρώπους της: αναγνώριση, στήριξη και ανταπόδοση της καθημερινής τους προσπάθειας. Γιατί στη Lidl οι επιτυχίες γιορτάζονται πάντα «μαζί».

«Το 2025 ήταν μια χρονιά που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ομάδας μας. Οι άνθρωποί μας σε καταστήματα, logistics centers και γραφεία είναι ο λόγος που συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να πετυχαίνουμε υψηλούς στόχους προσφέροντας στον Έλληνα καταναλωτή την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Με αυτή την έκτακτη επιπρόσθετη παροχή θέλουμε να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» για όλα όσα προσφέρουν. Μαζί συνεχίζουμε, με την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης Lidl Ελλάς.

Με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες της και με επίκεντρο τον άνθρωπο, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην ομάδα της, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία χτίζεται συλλογικά. Γιατί αξίζει.