Σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015.

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπιστοποίησης της εταιρείας Hellenic Duty Free Shops, μέλος του Ομίλου Avolta, η οποία λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων αφορολογήτων ειδών σε αεροδρόμια, λιμάνια και μεθοριακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα.

Η πιστοποίηση αφορά στην εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015, καθώς και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το EN ISO 14001:2015. Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι τα Duty Free Shops εφαρμόζουν διαδικασίες, που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, συνέπεια στη λειτουργία και πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των δύο προτύπων, ενώ παράλληλα υιοθετούν πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία τους.

H απονομή των πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Extra Schengen Walkthrough, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από την πλευρά της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, η κ. Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division και η κ. Βάσω Κωτσάκη, Head of CSR & Communication Division, ενώ από την πλευρά της HELLENIC DUTY FREE SHOPS ο κ. Παντελής Αλασώνας, Quality, Environment & Food Safety Manager η κ. Ευαγγελία Κυριακάκη, Quality Coordinator και ο κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Health, Safety & Environment Coordinator.

“Η συνεργασία μας με την Hellenic Duty Free Shops αποτελεί παράδειγμα του πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδυάζουν ποιότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η πιστοποίηση της εταιρείας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αποστολής, που δημιουργεί αξία για την αγορά και την κοινωνία”, ανέφερε η κ. Μαρία Αγαπητού.

“Εκφράζουμε την ειλικρινή ικανοποίησή μας από την πολυετή συνεργασία μας με τον φορέα TÜV AUSTRIA. Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που μας παρέχει συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των λειτουργιών μας. Προσδοκούμε σε νέες συνέργειες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την πορεία μας προς την αριστεία.”, δήλωσε ο κ. Παντελής Αλασώνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και τεχνικής ασφάλειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ποιότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους.