Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 09:30 στο πολιτιστικό κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης" με ελεύθερη είσοδο.

Ενημερωτική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο και θέμα «ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ – ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ» συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 09.30 οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Γλυφάδας και το Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» (Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη). Ομιλητές της εν λόγω ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας & του Εκφοβισμού– θα είναι ο γνωστός κλινικός ψυχολόγος, Δημήτρης Πετρούνιας και ο ειδικός παιδαγωγός/ψυχοπαιδαγωγός των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, Χριστόγιαννος Μαυράκης.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να παρακολουθήσουν δωρεάν, αλλά και να συμμετάσχουν διαδραστικά στην εκδήλωση για το μείζον θέμα της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού (bullying), θα έχουν όλοι οι πρωτοετείς και δευτεροετείς σπουδαστές Νοσηλευτικής, Εργοθεραπείας και Παιδαγωγικών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι της Νο1 ΣΑΕΚ στη Γλυφάδα, μαθητές Λυκείων του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Η ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά οι Τομείς Παιδαγωγικών και Υγείας της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας με τον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης, αποτελεί ένα μόνο δείγμα των πρωτοβουλιών των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και των εξειδικευμένων γνώσεων που παρέχει η μεγαλύτερη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης στους σπουδαστές της.

Πρωτοπορώντας στις Σπουδές Υγείας & Παιδαγωγικών, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ προσφέρουν το… plus στην Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρέχοντας στους σπουδαστές τους εξειδίκευση Α.Ι. (Τεχνητής Νοημοσύνης) σε όλες τις ειδικότητες, εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας (Τotal Quality Management), προαιρετικό 3ο έτος σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, διεθνή πιστοποίηση ABC Certa Awards, συνέχιση σπουδών (απευθείας εγγραφή στο 2ο έτος) στο MEDITERRANEAN COLLEGE, το πρώτο ιδιωτικό αγγλόφωνο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα με έτος ίδρυσης το 1977, κ.ά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://www.iekalfa.gr/