Σε αγορά ακινήτου μέσα στο Α’ Επιχειρηματικό Πάρκο Βόλου προχώρησε η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της.

Σε αγορά ακινήτου μέσα στο Α’ Επιχειρηματικό Πάρκο Βόλου προχώρησε η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της. 21.000 τ.μ. και συνορεύει με το υφιστάμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ με τη συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει τη χωροταξική της δυναμικότητα με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, την επίτευξη εταιρικών οφελών και τη στήριξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η αγορά αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επενδύσεων της Εταιρείας στην ελληνική αγορά, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής της για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την καινοτομία, επικυρώνοντας τη δέσμευσή της να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Με εμπειρία άνω των 60 ετών στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων οικιακής φροντίδας και υγιεινής, η Εταιρεία διαθέτει σημαντικά brands στην ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των καταναλωτών στα προϊόντα της.