Tο πρόγραμμα leasing που φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα στην επαγγελματική οδήγηση.

Το ZAP Taxi Club, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα leasing για την απόκτηση ηλεκτρικού ταξί στην Αττική, έδωσε το παρών στο Taxi Show 2025, το κορυφαίο εμπορικό γεγονός για τα ταξί και τις ειδικές μεταφορές στην Ελλάδα. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου.

Το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του ZAP Taxi Club συγκέντρωσε εκατοντάδες επαγγελματίες του κλάδου, με πολλούς να εκδηλώνουν άμεσο ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει τη δυναμική του ZAP Taxi Club ως μίας ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτροκίνησης που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών ταξί.

Με το συμβόλαιο leasing του ZAP Taxi Club, κάθε επαγγελματίας οδηγός αποκτά ένα σύγχρονο ηλεκτρικό ταξί με όλα τα λειτουργικά έξοδα καλυμμένα, εξασφαλίζοντας έως και 30% εξοικονόμηση στα μηνιαία κόστη και επιπλέον:

Ταχυφόρτιση σε μόλις 25’, στις 60 παροχές ταχυφόρτισης των 300kW του ZAP Taxi Club σε κομβικά σημεία σε όλη την Αττική, με αποκλειστική πρόσβαση για ταξί. Το κόστος φόρτισης περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μίσθωμα.

Πλήρη κάλυψη για κάθε τακτική ή έκτακτη συντήρηση σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Έξοδα ασφάλισης ενταγμένα στο μηνιαίο μίσθωμα, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες και οι εκμεταλλευτές άδειας ταξί που είναι ήδη μέλη – ή πρόκειται να ενταχθούν - στην πλατφόρμα της Freenow, συνάπτοντας σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Εθνική Leasing. Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα νέα ηλεκτρικά ταξί εντάσσονται αυτόματα στον ειδικό στόλο “Green Taxi” της Freenow, αποκτώντας προτεραιότητα στις κλήσεις μέσω της πλατφόρμας και επιπλέον προνόμια στο πρόγραμμα επιβράβευσης οδηγών.

Η πρωτοβουλία του ZAP Taxi Club σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μετάβαση προς τη βιώσιμη επαγγελματική οδήγηση, προσφέροντας σε κάθε οδηγό τη δυνατότητα να αναβαθμίσει το έργο του, με λιγότερα έξοδα και περισσότερη ασφάλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στο www.zaptaxiclub.gr. Η ομάδα του ZAP Taxi Club θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους καθοδηγήσει στα επόμενα βήματα.