Η εταιρεία προσδοκά μερίσματα 100 εκατ. ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η πορεία αυτή θα έχει διάρκεια, στηριζόμενη σε ανθεκτικά περιουσιακά στοιχεία και σε επενδύσεις που εισέρχονται σταδιακά σε φάση εμπορικής λειτουργίας. «Η ανάπτυξη του Ομίλου δεν είναι μόνο βιώσιμη, αλλά και διατηρήσιμη, με βάση την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των έργων μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Περιστέρης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Στο μέτωπο των παραχωρήσεων, η εταιρεία προσδοκά μερίσματα 100 εκατ. ευρώ, καθώς η αύξηση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό. Η Αττική Οδός θα αποφέρει στον Όμιλο χρηματικές διανομές ύψους 60 εκατ. ευρώ μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ δρομολογείται και η πρώτη μεγάλη τεχνική παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης, με ορίζοντα έναρξης το 2026 και με χρηματοδότηση από το Δημόσιο.

Παράλληλα, η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, με την κυκλοφορία να έχει ήδη αυξηθεί 3,2% στο πρώτο εξάμηνο και 15% σε σχέση με το 2019. Η σύμβαση προβλέπει αναπροσαρμογές διοδίων δύο φορές στην πρώτη πενταετία, ώστε να ευθυγραμμιστεί το κόστος χρήσης με το υπόλοιπο δίκτυο.

Στο πεδίο των νέων έργων, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, με τη σύμβαση παραχώρησης υπογεγραμμένη και το χρηματοοικονομικό κλείσιμο ολοκληρωμένο. Η έναρξη τοποθετείται στις αρχές του 2026. Στην Αμφιλοχία, οι διαδικασίες για την αντλησιοταμίευση βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναλαμβάνει το 50% του έργου μέσω των σχετικών option.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 6,3 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, με σταθερά περιθώρια κερδοφορίας. Η διοίκηση εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο των έργων, σε συνδυασμό με τις παραχωρήσεις και τις ενεργειακές επενδύσεις, συνθέτει ένα μοντέλο ανάπτυξης με ανθεκτικότητα σε κύκλους και οικονομικές διακυμάνσεις.

Παράλληλα, ο Όμιλος βελτίωσε τη χρηματοοικονομική του θέση, μειώνοντας το μέσο κόστος δανεισμού στο 3,6% στο εξάμηνο, κατά 50 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Η έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,2% δημιουργεί προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης. Η στρατηγική αυτή ενισχύει τη ρευστότητα και μειώνει την έκθεση σε επιτοκιακούς κινδύνους, στοιχείο κρίσιμο για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.