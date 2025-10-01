Πόσες φορές, όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού σε μια παρέα, δεν δημιουργείται μπέρδεμα; Ποιος θα πληρώσει, με ποιον τρόπο και πώς θα γίνει το μοίρασμα του ποσού; Η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα και άβολη — για όλους.

Με το Split Bill, κάθε πελάτης μπορεί να πληρώσει το δικό του μερίδιο στον λογαριασμό όπως τον εξυπηρετεί – με κάρτα, ψηφιακό πορτοφόλι ή/και μετρητά. Το POS μειώνει αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού σε κάθε μερική πληρωμή και εκδίδει ξεχωριστά την κάθε απόδειξη, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη εκπαίδευση ή επιπλέον εφαρμογή.

Η εμπειρία για τον πελάτη γίνεται πιο εύκολη και διαφανής: πληρώνει ακριβώς το ποσό που του αναλογεί, χωρίς συνεννοήσεις, υπολογισμούς ή μεταφορές χρημάτων. Ενώ για την επιχείρηση, η εξυπηρέτηση γίνεται ταχύτερη, η ικανοποίηση των πελατών αυξάνεται και η διαφοροποίηση μέσω της τεχνολογίας ενισχύεται.

«Το Split Bill είναι η απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα με απλό και ουσιαστικό τρόπο», δηλώνει ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα (Worldline Greece και Cardlink, a Worldline brand). «Επενδύουμε σε λύσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες — προσφέροντας αξία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές».

Το καλύτερο; Το Split Bill είναι ήδη διαθέσιμο χωρίς επιπλέον κόστος για όλους τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το τερματικό POS της Worldline στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, ξεκινάει διαφημιστική καμπάνια, σε συνεργασία με τη Mastercard, για την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα οφέλη της υπηρεσίας.