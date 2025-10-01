Την ετήσια ομιλία του για τη Xiaomi το 2025, πραγματοποίησε ο Lei Jun, παρουσιάζοντας επισήμως τη νέα σειρά Xiaomi 17, μαζί με τη σειρά Xiaomi Pad 8 και τις νέες οικιακές συσκευές της Εταιρείας.

Η ετήσια αυτή εκδήλωση παρουσίασης των κορυφαίων προϊόντων της Xiaomi έλαβε χώρα στο Beijing National Convention Center. Εκεί, στην έκτη ετήσια ομιλία του, που φέτος είχε τίτλο “Change” ("Αλλαγή"), ο Lei Jun υπογράμμισε τις προσπάθειες και την αποφασιστικότητα της Xiaomi να προωθήσει το έξυπνο οικοσύστημα "Human × Car × Home". Η νέα σειρά Xiaomi 17 περιλαμβάνει τρία μοντέλα: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max. Το Xiaomi 17, μια συμπαγής ναυαρχίδα 6,3 ιντσών, κάνει το ντεμπούτο του με την πλατφόρμα Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile, μια μπαταρία Xiaomi Surge 7000mAh και ένα σύστημα απεικόνισης Leica Summilux. Επιπλέον, το Xiaomi 17 Pro 6,3 ιντσών και το Xiaomi 17 Pro Max 6,9 ιντσών διαθέτουν επίσης μια επαναστατική οθόνη Dynamic Back Display, με τεχνολογία LOFIC High Dynamic Technology επόμενης γενιάς και φακό με οπτικό ζουμ 5x.

Xiaomi 17: Πέντε σημαντικές αναβαθμίσεις για ολοκληρωμένη πρόοδο

Συμπαγής κατασκευή, αναβάθμιση ποιότητας σε όλους τους τομείς

Το Xiaomi 17 συνδυάζει έναν εκλεπτυσμένο, συμπαγή σχεδιασμό 6,3 ιντσών, με τις κορυφαίες επιδόσεις μιας ναυαρχίδας. Το κομψό σώμα του, με βάρος μόλις 191g και πάχος 8,06 mm, προσφέρει εργονομική λαβή, ενώ η ειδικά σχεδιασμένη, μεγάλη και στρογγυλεμένη γωνία, διαθέτει ένα υπερ-ελλειπτικό σχεδιασμό για πιο ομαλή και εκλεπτυσμένη αίσθηση. Η διακριτικά προσαρμοσμένη αναλογία οθόνης 19,6:9, που συμπληρώνεται από έναν μινιμαλιστικό σχεδιασμό χωρίς οπές στην κορυφή, προσφέρει μια αρμονική εμπειρία τόσο στο μάτι όσο και στο χέρι. Ο νέος σχεδιασμός της κάμερας, σε συνδυασμό με το ματ γυαλί, δημιουργεί επίσης μια ελαφριά, απαλή αίσθηση στο πίσω μέρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καινοτόμος οθόνη M10 και φωτεινό υλικό SuperRED

Το Xiaomi 17 μειώνει περαιτέρω τα bezels, σε μόλις 1,18 mm, υιοθετώντας την τεχνολογία οθόνης LIPO. Διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα 3500 nits, εξασφαλίζοντας μια καθαρή και ευανάγνωστη εμπειρία προβολής, ακόμη και σε φωτεινά εξωτερικά περιβάλλοντα. Το Xiaomi 17 ενσωματώνει επίσης το καινοτόμο πάνελ οθόνης M10 και το φωτεινό υλικό SuperRED, μια τεχνολογική καινοτομία που οδηγεί σε ακόμη πιο προηγμένη φωτεινή απόδοση.

Σύστημα Leica Summilux για εξαιρετική ισχύ απεικόνισης

Με το σύστημα απεικόνισης Leica Summilux, η βασική κάμερα του Xiaomi 17 χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα Light Fusion 950 50 MP με διάφραγμα ƒ/1,67 και OIS, ενώ ο τηλεφακός υιοθετεί τον σχεδιασμό floating lens Leica 60 mm με διάφραγμα ƒ/2,0 και δυνατότητα εστίασης από 10cm, προσφέροντας καθαρές και ζωντανές εικόνες σε ποικίλες συνθήκες με δύσκολο φωτισμό. Επιπλέον, η νέα λειτουργία Master Portrait Mode προσφέρει επαγγελματική ποιότητα εικόνας με φυσικούς τόνους δέρματος και λεπτομερή απόδοση των μαλλιών.

Μπαταρία Xiaomi Surge 7000mAh, μεγάλη χωρητικότητα σε συμπαγές μέγεθος

Το Xiaomi 17 διαθέτει μια τεράστια μπαταρία 7000mAh, με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα μεταξύ των πρόσφατων σειρών κορυφαίων τηλεφώνων 6,3 ιντσών, χωρίς συμβιβασμούς μεταξύ συμπαγούς μεγέθους και μεγάλης χωρητικότητας. Ως αποτέλεσμα σημαντικών καινοτομιών στην τελευταία γενιά μπαταριών Xiaomi Surge, η μπαταρία της συσκευής διαθέτει εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή πυκνότητα 894Wh/L, σε συνδυασμό με παρατεταμένη διάρκεια ζωής και εξαιρετική αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η εμπειρία φόρτισης έχει επίσης αναβαθμιστεί σημαντικά, υποστηρίζοντας γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 100W, ασύρματη φόρτιση 50W και συμβατότητα με το παγκόσμιο πρωτόκολλο φόρτισης 100W PPS.

Ολοκληρωμένη εμπειρία ναυαρχίδας, κορυφαίες δυνατότητες επικοινωνίας

Η επικοινωνιακή ικανότητα του Xiaomi 17 φτάνει τις κορυφαίες αποδόσεις του κλάδου, με παγκόσμια κάλυψη δικτύου σε πάνω από 210 χώρες και περιοχές, εξασφαλίζοντας σταθερή και ομαλή εμπειρία δικτύου σε διάφορα περιβάλλοντα. Η θύρα υψηλής ταχύτητας USB 3.2 Gen 1 διευκολύνει την εύκολη μεταφορά μεγάλων αρχείων, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας.

Σειρά Xiaomi 17 Pro: Επαναπροσδιορίζοντας την επόμενη γενιά premium smartphone

Η σειρά Xiaomi 17 Pro, που περιλαμβάνει τα Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max, ενσωματώνει τις πιο επαναστατικές καινοτομίες της Xiaomi, με μια άψογη συμφωνία διπλών οθονών και έξυπνης σύνδεσης, που τροφοδοτείται από την πλατφόρμα Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform και την κορυφαία αντοχή της αγοράς.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός διπλής οθόνης φέρνει επανάσταση στην αλληλεπίδραση με τα κινητά

Τα Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max παρουσιάζουν έναν επαναστατικό σχεδιασμό διπλής οθόνης που συνδυάζει την εκλεπτυσμένη αισθητική με τη "διαισθητική", έξυπνη λειτουργικότητα. Η δυναμική πίσω οθόνη βελτιώνει τον τρόπο ζωής και την αποδοτικότητα σε διάφορα σενάρια: προσαρμόσιμα καντράν ρολογιού, AI wallpapers, εικονικά κατοικίδια, δυναμικές ειδοποιήσεις, sticky notes και πολλά άλλα.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τη χαρά της δημιουργικότητας με διάφορους τρόπους — φωτογραφίες κατοικίδιων ή ανθρώπων μπορούν να μετατραπούν σε AI wallpapers και να εμφανιστούν στην πίσω οθόνη, υποστηρίζοντας ακόμη και dynamic wallpapers με διασκεδαστικές επιλογές στυλ πορτρέτου. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη λειτουργία εικονικού κατοικίδιου εισάγει το κατοικίδιο τρίτης γενιάς — τον «Pangda», ένα πάντα που μπορεί να εκτελεί ποικίλες ενέργειες με βάση διαφορετικά σενάρια, ενώ μπορεί επιπλέον να αλληλεπιδρά με τις κινήσεις του χρήστη.

Παράλληλα, η δυναμική πίσω οθόνη παρέχει ένα ευρύ φάσμα ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, όπως ειδοποιήσεις πτήσεων, ενημερώσεις για εισιτήρια τρένων, παράδοσης φαγητού ή κατάστασης κλήσης ταξί, αναπαραγωγή μουσικής... και η λίστα συνεχίζεται! Η ευέλικτη λειτουργία καρφιτσώματος επιτρέπει στους χρήστες να καρφιτσώνουν προγράμματα, κωδικούς QR - ακόμη και emoji στη δευτερεύουσα οθόνη. Επιπλέον, η οθόνη αυτή υποστηρίζει λειτουργίες προεπισκόπησης και selfie, επιτρέποντας στους χρήστες να τραβούν selfie απευθείας, χρησιμοποιώντας τις κύριες κάμερες. Είναι επίσης ενισχυμένη με προηγμένους αλγόριθμους "beauty" και ευρεία επιλογή φίλτρων για πιο καθαρές, φυσικές λήψεις, μαζί με απεριόριστη φαντασία για λήψεις με τη διπλή οθόνη.

Κλείνοντας τις κύριες οθόνες, η συσκευή θα μεταβεί σε Handheld-Console Mode. Ταιριάζει άνετα στο ένα χέρι χωρίς να χάνεται καμία ειδοποίηση που εμφανίζεται στην πίσω πλευρά και, με την αποκλειστική θήκη που συνδέεται μέσω Bluetooth, μετατρέπεται σε ρετρό κονσόλα παιχνιδιών.

Καινοτόμος ανακάλυψη στην τεχνολογία οθόνης OLED

Η σειρά Xiaomi 17 Pro διαθέτει την καινοτόμο οθόνη M10 Display Panel και το φωτεινό υλικό SuperRED, επιτυγχάνοντας άριστη απόδοση με εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα και αντίστοιχα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, το Xiaomi 17 Pro Max υιοθετεί αποκλειστικά την τεχνολογία ανεξάρτητης διάταξης pixel, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ευκρίνεια, ενώ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές οθόνες 2K. Το Xiaomi 17 Pro Max είναι επίσης εξοπλισμένο με το Xiaomi Shield Glass 3.0, ένα εξαιρετικά ανθεκτικό γυαλί οθόνης που εξασφαλίζει την ασφαλή και σταθερή χρήση της.

Leica Summilux και τεχνολογία LOFIC για επαγγελματική κινηματογραφική απεικόνιση

Η σειρά Xiaomi 17 Pro διαθέτει το σύστημα απεικόνισης Leica Summilux, που ικανοποιεί όλες τις δημιουργικές ανάγκες φωτογραφίας. Η κύρια κάμερα διαθέτει αναβαθμισμένες οπτικές δυνατότητες, με μεγάλο διάφραγμα f/1.67, φακό 1G+6P και αντιθαμβωτική επίστρωση φακού, τροφοδοτούμενη από Light Fusion 950L με μεγάλο αισθητήρα 1/1,28 ιντσών και τεχνολογία LOFIC High Dynamic επόμενης γενιάς, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά υψηλό δυναμικό εύρος αισθητήρα 16,5 EV.

Το Xiaomi 17 Pro παρουσιάζει για πρώτη φορά έναν ανεστραμμένο "αιωρούμενο" τηλεφακό (inverted floating telephoto lens) και υποστηρίζει μακροφωτογραφίες τηλεφακού 20 cm. Το Xiaomi 17 Pro Max διαθέτει έναν ισχυρό τηλεφακό 5x με αισθητήρα 1/2 ιντσών, μεγάλο διάφραγμα f/2.6 και υποστήριξη HDR σε επίπεδο υλικού. Η νέα δομή πρίσματος συλλογής φωτός βελτιώνει σημαντικά τη συγκέντρωση του, με αποτέλεσμα την αύξηση της πρόσληψης φωτός κατά 30%.

Λεπτή σχεδίαση και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που αναδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή της μπαταρίας

Η σειρά Xiaomi 17 Pro ενσωματώνει τη μπαταρία Xiaomi Surge, η οποία διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο 16% για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, και μπαταρία σε σχήμα L που μεγιστοποιεί την αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου, αυξάνοντας σημαντικά την ενεργειακή πυκνότητα και διατηρώντας παράλληλα τη λεπτή σχεδίαση. Το αποτέλεσμα αυτής της καινοτομίας είναι μια μπαταρία 6300mAh για το Xiaomi 17 Pro, ενώ το Xiaomi 17 Pro Max φτάνει τα 7500mAh. Τα μοντέλα της σειράς Xiaomi 17 Pro υποστηρίζουν ενσύρματη φόρτιση 100W, ασύρματη φόρτιση 50W, καθώς και το πρωτόκολλο γρήγορης φόρτισης 100W PPS, προσφέροντας μια βολική εμπειρία φόρτισης. Επιπλέον, με τη λειτουργία έξυπνου κλειδιού αυτοκινήτου με UWB για πρόσβαση χωρίς κλειδί και με αβίαστες αλληλεπιδράσεις, η σειρά τηλεφώνων επαναπροσδιορίζει την έξυπνη και ολοκληρωμένη ψηφιακή ζωή με ένα πρωτοφανές επίπεδο έξυπνης συνδεσιμότητας.