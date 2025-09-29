Η λειτουργία του βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρων και computer vision.

Η Core Innovations, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, εγκαινίασε στη Νέα Σμύρνη το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα. Το κατάστημα βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 150 και λειτουργεί σε 24ωρη βάση χωρίς την ανάγκη παρουσίας προσωπικού.

Η λειτουργία του βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρων και computer vision, εφαρμόζοντας το μοντέλο phygital εμπορίου που συνδυάζει τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο. Από τις 23:00 έως τις 07:00, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς ταμίες και ουρές. Οι καταναλωτές εισέρχονται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, καταχωρίζουν email και ολοκληρώνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του νέου μοντέλου καταστήματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της Core Innovations, Ελευθέριος Γιαννακουδάκης, τόνισε ότι το Smartshop απαντά σε ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας και αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Η Core Innovations εντάσσει το εγχείρημα στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης του Ομίλου Motor Oil, που επενδύει σε νέες τεχνολογίες και λύσεις λιανικής. Η εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών που συνδέουν φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, καλύπτοντας τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση, η φροντίδα αυτοκινήτου, η υγεία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι B2B εφαρμογές.