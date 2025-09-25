Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 17% έναντι 14,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της διαχείρισης κόστους.

Σημαντική οργανική ανάπτυξη κατέγραψε ο Όμιλος Alter Ego Media, ο μεγαλύτερος όμιλος media της χώρας, στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα οικονομικά αποτελέσματα να αποτυπώνουν την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού του πλάνου και την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 59,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,9% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024 (54,8 εκατ. ευρώ). Η άνοδος αυτή προήλθε τόσο από τον τομέα των εκδόσεων, που σημείωσε αύξηση 9,9% στα 19,1 εκατ. ευρώ, όσο και από τον τομέα broadcasting & content creation (τηλεόραση, ραδιόφωνο, οπτικοακουστικό περιεχόμενο), όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 40 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,0%.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 17% έναντι 14,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της διαχείρισης κόστους.

Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (EBIT), ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 6,4 εκατ. ευρώ συγκριτικά με πέρυσι, με καθοριστικό παράγοντα τη μείωση κατά 3,9 εκατ. ευρώ στις αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, λόγω εξορθολογισμού του κόστους προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 119 εκατ. ευρώ στις 30/6/2025. Τα καθαρά διαθέσιμα έφτασαν τα 50,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στιβαρή κεφαλαιακή διάρθρωση και την υψηλή ρευστότητα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ανάπτυξη στο α’ εξάμηνο οφείλεται αποκλειστικά σε οργανική ενίσχυση, ενώ στο β’ εξάμηνο του 2025 αναμένεται περαιτέρω ώθηση από τις πρόσφατες εξαγορές των εταιρειών Newsit Ε.Π.Ε. και Tlife Α.Ε., καθώς και από την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2025 σηματοδότησε για την Alter Ego Media μια περίοδο ισχυρής οργανικής ανάπτυξης σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του στρατηγικού μας σχεδιασμού και την εμπιστοσύνη της αγοράς, όπως αποτυπώθηκε και στην επιτυχή εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και στη μετέπειτα πορεία της μετοχής μας. Με σταθερή προσήλωση στο επενδυτικό μας πλάνο για μετασχηματισμό σε ένα media tech group και τη στοχευμένη αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων, εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας και ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών. Η στρατηγική μας θέση και η ισχυρή χρηματοοικονομική μας διάρθρωση δημιουργούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Ψυχαγωγίας, με γνώμονα τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους μας».