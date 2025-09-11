Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό: Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Ευθυμία Σαραντάκου & Νικόλαος Γ. Καραχάλης

Σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών/ Κριτική

Δευτέρα 29/9 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Κριτική σε προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Ευθυμίας Σαραντάκου και του Νικόλαου Γ. Καραχάλη, «Σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών», τη Δευτέρα 29/9 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το βιβλίο τοποθετεί τον τουριστικό προορισμό στο κέντρο της μελέτης του τουριστικού φαινομένου. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν με συστηματικό τρόπο τη διαδικασία του τουριστικού, αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο τουριστικού προορισμού, καλύπτοντας μια σειρά από στόχους, όπως είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των τουριστικών προορισμών. Επιπλέον, καλύπτει θέματα αιχμής και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός σχεδιασμός τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπως είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες, οι σύγχρονες μορφές και τα πλαίσια τοπικής τουριστικής διακυβέρνησης, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και οι έξυπνοι προορισμοί, η διαχείριση του υπερτουρισμού, η διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η σύνδεση χωρικού σχεδιασμού και σχεδιασμού τουριστικών προϊόντων.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για τους φοιτητές, τους τοπικούς φορείς διαχείρισης προορισμών και για όσους εμπλέκονται στη λειτουργία και στη διαχείριση του τουριστικού τομέα, καθώς αναδεικνύει πολλές καλές πρακτικές και μελέτες περίπτωσης από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και εμπειρία.

Στέφανος Ξενάκης

Οκτώ χρόνια, έξι βιβλία, επτά ιστορίες/ Key Books

Τρίτη 30/9 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος







Τα Public και η Key Books σε προσκαλούν στην εκδήλωση «Οκτώ χρόνια, έξι βιβλία, επτά ιστορίες», όπου ο αγαπημένος του κοινού Στέφανος Ξενάκης, θα κάνει μια σύντομη αναδρομή στα 6 προηγούμενα βιβλία του και θα προλογίσει το επόμενο!