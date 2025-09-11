Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public
Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό: Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Ευθυμία Σαραντάκου & Νικόλαος Γ. Καραχάλης

Σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών/ Κριτική

Δευτέρα 29/9 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Κριτική σε προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Ευθυμίας Σαραντάκου και του Νικόλαου Γ. Καραχάλη, «Σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών», τη Δευτέρα 29/9 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το βιβλίο τοποθετεί τον τουριστικό προορισμό στο κέντρο της μελέτης του τουριστικού φαινομένου. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν με συστηματικό τρόπο τη διαδικασία του τουριστικού, αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε επίπεδο τουριστικού προορισμού, καλύπτοντας μια σειρά από στόχους, όπως είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των τουριστικών προορισμών. Επιπλέον, καλύπτει θέματα αιχμής και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός σχεδιασμός τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπως είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες, οι σύγχρονες μορφές και τα πλαίσια τοπικής τουριστικής διακυβέρνησης, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και οι έξυπνοι προορισμοί, η διαχείριση του υπερτουρισμού, η διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η σύνδεση χωρικού σχεδιασμού και σχεδιασμού τουριστικών προϊόντων.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για τους φοιτητές, τους τοπικούς φορείς διαχείρισης προορισμών και για όσους εμπλέκονται στη λειτουργία και στη διαχείριση του τουριστικού τομέα, καθώς αναδεικνύει πολλές καλές πρακτικές και μελέτες περίπτωσης από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και εμπειρία.

Στέφανος Ξενάκης

Οκτώ χρόνια, έξι βιβλία, επτά ιστορίες/ Key Books

Τρίτη 30/9 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος



Τα Public και η Key Books σε προσκαλούν στην εκδήλωση «Οκτώ χρόνια, έξι βιβλία, επτά ιστορίες», όπου ο αγαπημένος του κοινού Στέφανος Ξενάκης, θα κάνει μια σύντομη αναδρομή στα 6 προηγούμενα βιβλία του και θα προλογίσει το επόμενο!

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: 235 νέες εισαγωγές, ένας θάνατος – Έκθεση ΕΟΔΥ

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Τα Public εγκαινιάζουν την πλατφόρμα Public Courses με 200 υποτροφίες

Τα Public εγκαινιάζουν την πλατφόρμα Public Courses με 200 υποτροφίες

Επιχειρήσεις
Τα Public Μεγάλος Χορηγός της εμβληματικής θεατρικής παράστασης «Ελευσίνια Μυστήρια»

Τα Public Μεγάλος Χορηγός της εμβληματικής θεατρικής παράστασης «Ελευσίνια Μυστήρια»

Επιχειρήσεις
Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Entertainment
Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

Επιχειρήσεις

NETWORK

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

Εμβόλιο RSV: Προστατεύει τους άνω των 60 από νοσηλεία λόγω καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών

healthstat.gr
Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

Οι καλύτερες τροφές αν έχετε αιμορροΐδες

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

Tesco: Ανακαλούνται υγρά μαντηλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο

healthstat.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας – Τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες

healthstat.gr