Τα Public Μεγάλος Χορηγός της εμβληματικής θεατρικής παράστασης «Ελευσίνια Μυστήρια»

Τα Public, μετρώντας 20 χρόνια ενεργούς παρουσίας και στήριξης δράσεων που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους ως Μεγάλος Χορηγός στη θεατρική παράσταση «Ελευσίνια Μυστήρια».

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 ετών από την ίδρυση της UNESCO.

Η παράσταση διοργανώνεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και την Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης & Βορείου Αμερικής και πρόκειται για μία θεατρική υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή, από τη βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, η οποία θα αναβιώσει τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα της πιο εμβληματικής τελετουργίας της αρχαιότητας, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό βιωματικό ταξίδι στην ιστορία, τον μύθο και την παράδοση.

Το έργο θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική, διονυσιακούς χορούς και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της Μεγάλης Πομπής από την Αθήνα προς την Ελευσίνα, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία για όλους τους θεατές. Τα Ελευσίνια Μυστήρια αποτελούν διαχρονικό σύμβολο γνώσης, πνευματικότητας και πολιτισμού, στοιχεία που καθιστούν το αρχαιοελληνικό ιδεώδες σημείο αναφοράς για κάθε εποχή. Μέσα από αυτή τη μουσικοθεατρική δημιουργία, αποδίδεται φόρος τιμής τόσο στην πόλη της Ελευσίνας, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, όσο και στην αρχαιοελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Με τη στήριξή τους, τα Public επιβεβαιώνουν τον σταθερό ρόλο τους στην προώθηση δράσεων που εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας. Η συμμετοχή τους ως χορηγός στα «Ελευσίνια Μυστήρια» εκφράζει την πίστη τους στη δύναμη του πολιτισμού να εμπνέει, να ενώνει και να εξελίσσει τις κοινωνίες.

Η είσοδος στην παράσταση είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της πλατφόρμας: https://tickets.public.gr ή σε όλα τα καταστήματα Public.