Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Τα Public Μεγάλος Χορηγός της εμβληματικής θεατρικής παράστασης «Ελευσίνια Μυστήρια»

Τα Public Μεγάλος Χορηγός της εμβληματικής θεατρικής παράστασης «Ελευσίνια Μυστήρια»
Τα Public, μετρώντας 20 χρόνια ενεργούς παρουσίας και στήριξης δράσεων που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους ως Μεγάλος Χορηγός στη θεατρική παράσταση «Ελευσίνια Μυστήρια».

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 ετών από την ίδρυση της UNESCO.

Η παράσταση διοργανώνεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και την Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης & Βορείου Αμερικής και πρόκειται για μία θεατρική υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή, από τη βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, η οποία θα αναβιώσει τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα της πιο εμβληματικής τελετουργίας της αρχαιότητας, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό βιωματικό ταξίδι στην ιστορία, τον μύθο και την παράδοση.

Το έργο θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική, διονυσιακούς χορούς και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της Μεγάλης Πομπής από την Αθήνα προς την Ελευσίνα, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία για όλους τους θεατές. Τα Ελευσίνια Μυστήρια αποτελούν διαχρονικό σύμβολο γνώσης, πνευματικότητας και πολιτισμού, στοιχεία που καθιστούν το αρχαιοελληνικό ιδεώδες σημείο αναφοράς για κάθε εποχή. Μέσα από αυτή τη μουσικοθεατρική δημιουργία, αποδίδεται φόρος τιμής τόσο στην πόλη της Ελευσίνας, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, όσο και στην αρχαιοελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Με τη στήριξή τους, τα Public επιβεβαιώνουν τον σταθερό ρόλο τους στην προώθηση δράσεων που εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή της χώρας. Η συμμετοχή τους ως χορηγός στα «Ελευσίνια Μυστήρια» εκφράζει την πίστη τους στη δύναμη του πολιτισμού να εμπνέει, να ενώνει και να εξελίσσει τις κοινωνίες.

Η είσοδος στην παράσταση είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της πλατφόρμας: https://tickets.public.gr ή σε όλα τα καταστήματα Public.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Entertainment
Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

Επιχειρήσεις
Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Επιχειρήσεις
Public: Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία

Public: Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία

Επιχειρήσεις

NETWORK

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

healthstat.gr
FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

healthstat.gr
Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

healthstat.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr
Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

healthstat.gr