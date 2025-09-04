Games
Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου στην Aegean Regatta 2025 – Ένας φόρος τιμής στο Αιγαίο

Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου στην Aegean Regatta 2025 – Ένας φόρος τιμής στο Αιγαίο
Το Ούζο Πλωμαρίου συμμετείχε στην Aegean Regatta 2025, έναν θεσμό που τιμά τη ναυτοσύνη και τον πολιτισμό του Αιγαίου.

Οι 24οι Διεθνείς Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης Αιγαίου "AEGEAN REGATTA 2025" πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 23 - 30 Αυγούστου 2025. Η ιστιοπλοϊκή διαδρομή περιελάμβανε τη Μύρινα Λήμνου, τον Άγιο Ευστράτιο, το Πλωμάρι και τη Μυτιλήνη της Λέσβου. Η διοργάνωση συγκέντρωσε 64 σκάφη και περισσότερους από 500 ιστιοπλόους από 8 διαφορετικές χώρες, αναδεικνύοντας τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση του αγώνα.

Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου, με καταγωγή από το Πλωμάρι της Λέσβου, όπου παράγεται από το 1894 μέχρι σήμερα, στήριξε έμπρακτα τον θεσμό αλλά και τον τόπο του, συμμετέχοντας ως αθλοθέτης της παράκτιας ιστιοδρομίας Πλωμαρίου και βραβεύοντας τους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.

Κατά τη διάρκεια παραμονής στο Πλωμάρι, οι ιστιοπλόοι είχαν την δυνατότητα, την ημέρα ξεκούρασης τους, να επισκεφτούν το Μουσείο του Ούζου Πλωμαρίου «Ο κόσμος του Ούζου» και να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, την παράδοση και τη δεξιοτεχνία πίσω από το πιο εμβληματικό απόσταγμα της Λέσβου. Η επίσκεψη αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία σύνδεσης με τον τόπο, μέσα από τη γεύση, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία του Ούζου Πλωμαρίου.

Με τη συμμετοχή του στην Aegean Regatta, το Ούζο Πλωμαρίου τιμά τη ναυτική ιστορία αιώνων του Πλωμαρίου – ένα λιμάνι του Αιγαίου που ένωνε τη Δύση με την Ανατολή, με παραδοσιακά ξύλινα καΐκια και μυρωδιές γλυκάνισου.

Ταυτόχρονα, προβάλλει την ταυτότητα της Λέσβου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική αυθεντικότητα και την παραδοσιακή φιλοξενία του νησιού, μέσα από μια γνήσια εμπειρία ζωής.



