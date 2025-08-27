Games
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Ανακοίνωση σχετικά με τις Πυρκαγιές

Σε ανακοίνωση της σχετικά με τις φετινές πυρκαγιές, που έφτασαν πολύ κοντά στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Αμμότοπο Άρτας, η ΗΠΕΙΡΟΣ αναφέρει τα εξής:

«Φέτος, δυστυχώς, ζήσαμε από «πρώτο χέρι» τις πυρκαγιές που έπληξαν και πάλι τη χώρα μας, αφού οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στο εργοστάσιό μας στον Αμμότοπο Άρτας. Με αξιέπαινη ετοιμότητα οι άνθρωποι της ΗΠΕΙΡΟΣ συνέδραμαν έμπρακτα το πυροσβεστικό σώμα στην κατάσβεση της φωτιάς που επί τρεις ημέρες κατάκαιγε τις γύρω περιοχές.

Προσφέρθηκαν συνολικά περίπου 350 τόνοι νερό - είτε μεταφέρθηκαν με βυτία της εταιρείας στο σημείο που επιχειρούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα, είτε ανεφοδιάστηκαν βυτία και οχήματα της πυροσβεστικής στον χώρο του εργοστασίου.

Παράλληλα, με θαυμαστή αυτοθυσία, εργαζόμενοι συμμετείχαν οι ίδιοι στο έργο της κατάσβεσης στις 13/8 επιχειρώντας και εκτός εργοστασίου, πάνω από την Ιόνια οδό και στον επαρχιακό δρόμο Καμπής-Αμμότοπου, συνδράμοντας τις προσπάθειες της ΠΟΥ.

Τις επόμενες δυο μέρες, παρέμειναν σε 24ωρη επιφυλακή, μαζί με βυτίο, κοντά στην Ιόνια οδό, διασφαλίζοντας πως δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση.»

