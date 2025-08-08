Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Η Alterric είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος στον τομέα των ΑΠΕ στην Ευρώπη.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής του παρουσίας προχωρά ο γερμανικός όμιλος Alterric GmbH, που έχει κάνει «απόβαση» στην Ελλάδα από το 2022, εξασφαλίζοντας από τις ρυθμιστικές Αρχές επιπλέον τέσσερις Βεβαιώσεις Παραγωγού για ισάριθμα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 189 MW, στην Πάργα.

Οι νέες βεβαιώσεις παραγωγού για 189 MW έρχονται λίγους μόλις μήνες μετά την υπογραφή PPA (Mακροχρόνιες Συμβάσεις Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) με την Ήρων, με τις οποίες εξασφάλισε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και Εγγυήσεις Προέλευσης σε σταθερές τιμές για περίοδο επτά ετών.

Σημειώνεται πως η υπογραφή PPA αφορά σε δύο υπό κατασκευή έργα του γερμανικού κολοσσού στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, συνολικής ισχύος 56 MW (Κουκουβίνα 32 MW και Άγκανος 24 MW).

Επικεφαλής της Alterric GmbH στην Ελλάδα είναι ο Αναστάσιος Κλάδης Κόκκινος, ο οποίος έχει αναλάβει την ανάπτυξη της εταιρίας που προέκυψε από το «πάντρεμα» δύο γερμανικών κολοσσών, της EWE και της ENERCON.

Σήμερα η Alterric είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος στον τομέα των ΑΠΕ στην Ευρώπη. Ως έμπειρος παραγωγός πράσινης ενέργειας, αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και εμπορεύεται αιολικά και υβριδικά πάρκα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Δηλαδή η χώρα μας είναι η δεύτερη μετά τη Γαλλία χώρα, πέραν της Γερμανίας, στην οποία ποντάρει…

Η Alterric λειτουργεί περισσότερα από 250 ενεργειακά πάρκα και διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2,400 MW στο χαρτοφυλάκιο της. Το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης έργων περιλαμβάνει πάνω από 11,000 MW, ενώ μέχρι το 2030, ο στόχος της είναι να κατασκευάζει περισσότερα από 300 MW ετησίως, επενδύοντας συνολικά 3,6 δις. ευρώ.

Τα τέσσερα νέα έργα

Τα τέσσερα νέα αιολικά της Alterric GmbH στην Πάργα έλαβαν βεβαιώσεις παραγωγού:

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW στη θέση ΣΩΡΙΑΣΤΟΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΡΓΑΣ, του Δήμου ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το έργο θα περιλαμβάνει 6 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW στη θέση ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΡΓΑΣ, του Δήμου ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το έργο θα περιλαμβάνει 6 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 56 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 56 MW στη θέση ΟΜΟΡΦΗ ΚΟΡΥΦΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΑΝΑΡΙΟΥ, του Δήμου ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΟΜΟΡΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το έργο θα περιλαμβάνει 8 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 49 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49 MW στη θέση ΔΑΣΟΚΟΡΦΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΟΥΡΟΥ,ΦΑΝΑΡΙΟΥ, του Δήμου ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΟΜΟΡΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ.

Το έργο θα περιλαμβάνει 7 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.