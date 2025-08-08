Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW Φωτογραφία: alterric.com
Η Alterric είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος στον τομέα των ΑΠΕ στην Ευρώπη.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της επενδυτικής του παρουσίας προχωρά ο γερμανικός όμιλος Alterric GmbH, που έχει κάνει «απόβαση» στην Ελλάδα από το 2022, εξασφαλίζοντας από τις ρυθμιστικές Αρχές επιπλέον τέσσερις Βεβαιώσεις Παραγωγού για ισάριθμα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 189 MW, στην Πάργα.

Οι νέες βεβαιώσεις παραγωγού για 189 MW έρχονται λίγους μόλις μήνες μετά την υπογραφή PPA (Mακροχρόνιες Συμβάσεις Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) με την Ήρων, με τις οποίες εξασφάλισε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και Εγγυήσεις Προέλευσης σε σταθερές τιμές για περίοδο επτά ετών.

Σημειώνεται πως η υπογραφή PPA αφορά σε δύο υπό κατασκευή έργα του γερμανικού κολοσσού στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, συνολικής ισχύος 56 MW (Κουκουβίνα 32 MW και Άγκανος 24 MW).

Επικεφαλής της Alterric GmbH στην Ελλάδα είναι ο Αναστάσιος Κλάδης Κόκκινος, ο οποίος έχει αναλάβει την ανάπτυξη της εταιρίας που προέκυψε από το «πάντρεμα» δύο γερμανικών κολοσσών, της EWE και της ENERCON.

Σήμερα η Alterric είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος στον τομέα των ΑΠΕ στην Ευρώπη. Ως έμπειρος παραγωγός πράσινης ενέργειας, αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και εμπορεύεται αιολικά και υβριδικά πάρκα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Δηλαδή η χώρα μας είναι η δεύτερη μετά τη Γαλλία χώρα, πέραν της Γερμανίας, στην οποία ποντάρει…

Η Alterric λειτουργεί περισσότερα από 250 ενεργειακά πάρκα και διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2,400 MW στο χαρτοφυλάκιο της. Το χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης έργων περιλαμβάνει πάνω από 11,000 MW, ενώ μέχρι το 2030, ο στόχος της είναι να κατασκευάζει περισσότερα από 300 MW ετησίως, επενδύοντας συνολικά 3,6 δις. ευρώ.

Τα τέσσερα νέα έργα

Τα τέσσερα νέα αιολικά της Alterric GmbH στην Πάργα έλαβαν βεβαιώσεις παραγωγού:

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW στη θέση ΣΩΡΙΑΣΤΟΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΡΓΑΣ, του Δήμου ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το έργο θα περιλαμβάνει 6 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW στη θέση ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΡΓΑΣ, του Δήμου ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το έργο θα περιλαμβάνει 6 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 56 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 56 MW στη θέση ΟΜΟΡΦΗ ΚΟΡΥΦΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΑΝΑΡΙΟΥ, του Δήμου ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΟΜΟΡΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το έργο θα περιλαμβάνει 8 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.

-Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 49 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49 MW στη θέση ΔΑΣΟΚΟΡΦΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΟΥΡΟΥ,ΦΑΝΑΡΙΟΥ, του Δήμου ΠΡΕΒΕΖΑΣ,ΠΑΡΓΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΡΕΒΕΖΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ ΟΜΟΡΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ.

Το έργο θα περιλαμβάνει 7 ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

NETWORK

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

healthstat.gr
«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

healthstat.gr
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

healthstat.gr
Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr