AUG Global Campus: Μια Νέα Εποχή στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Παγκόσμιο Αποτύπωμα

Τα προγράμματα του AUG Global Campus ρυθμίζονται, εγκρίνονται και παρακολουθούνται συνεχώς από το Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης της Μασαχουσέτης.

Υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ανεξαρτήτως τοποθεσίας, περιβάλλον μάθησης βασισμένο σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διαδραστικά εργαλεία, αλλά και νέες τεχνολογίες προσφέρει ο οργανισμός που έχει στο πλευρό του την πλούσια εκπαιδευτική παράδοση και καινοτομία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Εκπαίδευση χωρίς σύνορα προσφέρει το American University of Greece Global Campus (AUGGC), που ιδρύθηκε το 2021 με έδρα τη Βοστόνη της Μασαχουσέτης και αποτελεί αδελφό ίδρυμα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG), το παλαιότερο και μεγαλύτερο αμερικανικό διαπιστευμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Αντλώντας από τη μακρόχρονη εκπαιδευτική παράδοση του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, που φέτος συμπληρώνει 150 χρόνια ιστορίας, το AUG Global Campus επικεντρώνεται στην επέκταση της πρόσβασης στην ποιοτική διαδικτυακή εκπαίδευση, προσφέροντας σύγχρονες, ευέλικτες και ποιοτικές λύσεις μάθησης. Η εκπαιδευτική του γκάμα περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου online μεταπτυχιακά προγράμματα με έδρα τη Βοστώνη, διαπίστευση από τη New England Commission of Higher Education (NECHE) και έγκριση από το Massachusetts Board of Higher Education. Τα προγράμματα καλύπτουν τα πεδία: διοίκηση επιχειρήσεων, κυβερνοασφάλεια, διδακτικός σχεδιασμός, επιστήμη δεδομένων.

Όταν η αμερικανική εκπαιδευτική αριστεία συναντά την ελληνική κληρονομιά: Μια ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία

Η πρωτοβουλία μιας δυναμικής σύνδεσης της πλούσιας ελληνικής εκπαιδευτικής κληρονομιάς με το αμερικανικό πανεπιστημιακό σύστημα είναι αυτό που καθιστά το AUGGC μοναδικό. Ένα πραγματικά σύγχρονο μοντέλο, όπου οι ανθρωπιστικές αξίες της ελληνικής παιδείας συναντούν την καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή της αμερικανικής ανώτερης εκπαίδευσης.









Εκπαίδευση Χωρίς Σύνορα

Ποιοτικά Προγράμματα Σπουδών για τον Κόσμο του Αύριο

Τα προγράμματα σπουδών σχεδιάζονται από διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς και διαμορφώνονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίνονται και παρακολουθούνται συνεχώς από το Massachusetts Board of Higher Education, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αρτιότητας. Οι φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν αμερικανικό πτυχίο και εξοπλίζονται με δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας – από τεχνογνωσία έως κριτική σκέψη και καινοτομία.

Γιατί να Επιλέξετε το AUG Global Campus;

Ευέλικτη Μάθηση για Επαγγελματίες με Απαιτητικό Πρόγραμμα

Τα διαδικτυακά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τους εργαζόμενους φοιτητές, προσφέροντας ευελιξία, μικρότερα τμήματα και εξατομικευμένη υποστήριξη, καθώς και φοιτητοκεντρική προσέγγιση, που επιτρέπει την εξισορρόπηση των σπουδών με τις επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις.

Συνεχής Εμπλουτισμός Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Το AUG Global Campus είναι στραμμένο στην ανάπτυξη, επεκτείνοντας συνεχώς το εύρος των διαδικτυακών του προγραμμάτων. Νέα μεταπτυχιακά προγράμματα και επαγγελματικές πιστοποιήσεις προστίθενται τακτικά, ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν πρόσβαση στα πιο σύγχρονα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πεδία, διατηρώντας την εκπαίδευση επίκαιρη και με προοπτική για το μέλλον.

Προσιτή φοίτηση και δυνατότητες υποτροφιών

Το AUG Global Campus προσφέρει ανταγωνιστικά δίδακτρα και υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης για κατοίκους της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, καθιστώντας έτσι την υψηλών προδιαγραφών αμερικανική εκπαίδευση πιο προσιτή από ποτέ.

Ένα Παγκόσμιο Δίκτυο

Μπορείτε να γίνετε μέλος μιας ευρείας, διεθνούς κοινότητας φοιτητών και εκπαιδευτικών που μοιράζονται το πάθος για τη γνώση, την εξέλιξη και την επαγγελματική πρόοδο. Είτε επιθυμείτε να κάνετε βήματα προόδου στην υπάρχουσα εργασία σας, είτε να εξερευνήσετε νέες ευκαιρίες, το AUGGC σάς παρέχει τα εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να πετύχετε.

Ακαδημαϊκή & Πρακτική Υπεροχή

Το AUGGC συνδυάζει τα αυστηρά ακαδημαϊκά πρότυπα με την καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων, προσφέροντας προγράμματα που εφοδιάζουν τους φοιτητές με τεχνογνωσία και ικανότητες που απαιτούνται στη σημερινή παγκόσμια αγορά εργασίας.

Διπλή Διαπίστευση

Η διαπίστευση NECHE και η εξουσιοδότηση από το Massachusetts Board of Higher Education πιστοποιούν το AUGGC ως υψηλής ποιότητας αμερικανικό ίδρυμα απονομής πτυχίων, που παρέχει διπλή αξιοπιστία και αναγνώριση τόσο στην αμερικανική, όσο και στη διεθνή αγορά ανώτατης εκπαίδευσης.

Επένδυση στον Άνθρωπο, Επένδυση στο Μέλλον

Η αποστολή του AUG Global Campus είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά παγκόσμιων ηγετών, ενώ απώτερος στόχος του του είναι να καλλιεργήσει την ευελιξία, τις ηθικές αξίες και την κριτική σκέψη, εφοδιάζοντας τους αποφοίτους του με δεξιότητες που προωθούν την καινοτομία και τη θετική αλλαγή.

Η Dr. Melissa Morris-Olson, CEO του AUG Global Campus, δήλωσε: «Στο AUG Global Campus πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί μοχλό επέκτασης ευκαιριών και απελευθέρωσης των δυνατοτήτων των ανθρώπων – ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Συνδυάζοντας τις διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας με την πρωτοπορία της αμερικανικής εκπαίδευσης, δημιουργούμε μία ξεχωριστή online εμπειρία που επιτρέπει στους φοιτητές να ηγηθούν, να προσαρμοστούν και να διαπρέψουν σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα».

Έναρξη μαθημάτων: Σεπτέμβριος 2025

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα online μεταπτυχιακά προγράμματα του AUG Global Campus, τα οποία ξεκινούν τον Σεπτέμβριο του 2025, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AUG Global Campus, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.