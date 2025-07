Holland & Barrett: Χρυσό Βραβείο για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης “Rewards for Life” στα Loyalty Awards 2025

Το πρόγραμμα ξεκίνησε μόλις πριν 2 χρόνια στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών και διαρκών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Η Holland & Barrett Ελλάδας, μαζί με την INTELIQUA, απέσπασαν το Χρυσό Βραβείο (Gold Award) στην κατηγορία Best in Health & Pharma στα Loyalty Awards 2025, για το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών “Rewards for Life”. Τα βραβεία διοργανώθηκαν από την Boussias Events με την Τιμητική Υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών.

Το πρόγραμμα “Rewards for Life” ξεκίνησε μόλις πριν 2 χρόνια στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών και διαρκών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Βασίζεται σε εξατομικευμένες εμπειρίες επιβράβευσης και περιεχομένου, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή σε κάθε σημείο επαφής.

Αυτό που διαφοροποιεί το πρόγραμμα επιβράβευσης της Holland & Barrett Ελλάδας είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της εξατομικευμένης εμπειρίας μέσω δεδομένων. Χρησιμοποιώντας προηγμένα αναλυτικά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη, το πρόγραμμα προσαρμόζει προτάσεις και προσφορές στις ανάγκες υγείας και ευεξίας κάθε πελάτη.

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης των πελατών σε αγορές. Σε σύγκριση με τα benchmarks, η Holland & Barrett Ελλάδας έχει επιτύχει υψηλότερα από τον μέσο όρο ποσοστά σε σημαντικά metrics, υποδεικνύοντας την επιτυχία του προγράμματος στη δέσμευση των πελατών.

95% των εγγραφών είναι ενεργή βάση δηλαδή έχουν minimum 1 συναλλαγή (Benchmark 50 – 70%)

είναι ενεργή βάση δηλαδή έχουν minimum 1 συναλλαγή (Benchmark 50 – 70%) +12% υψηλότερο Average Basket από το γενικό μέσο καλάθι

από το γενικό μέσο καλάθι +14% αύξηση στο frequency ΥοΥ rollback (Benchmark στην αρχή λειτουργίας ενός προγράμματος 5 -10%)

Η διάκριση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας με την INTELIQUA, τον στρατηγικό συνεργάτη της Holland & Barrett στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του loyalty προγράμματος. Η καινοτομία, η τεχνογνωσία και η αφοσίωση των δύο ομάδων αποτυπώθηκαν σε ένα πρόγραμμα που ήδη ξεχωρίζει στον χώρο του health & wellness.

H Holland & Barrett είναι η Νο1 εταιρία για Βιταμίνες & Συμπληρώματα στην Αγγλία και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας, με εμπειρία 155 χρόνων. Στην Ελλάδα, από το 2023, είναι εταιρία του ομίλου Fourlis και έχει ισχυρή παρουσία στη χώρα με 11 φυσικά καταστήματα, καθώς και ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο eshop.

Η INTELIQUA, μέλος του Ομίλου Entersoft – SOFTONE, είναι μία πολυβραβευμένη Marketing Technology εταιρεία με 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην αγορά. Αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της, σύμφωνα με οργανισμούς, όπως η Forrester και η Transparency Market Research. Εξειδικεύεται στη δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων Loyalty, με τεχνολογική βάση την προηγμένη AI-driven Customer Experience and Loyalty CDP πλατφόρμα, Eliqua.CX.

