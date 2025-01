Η KAFEA TERRA στην έκθεση HORECA 2025 με τη μεγαλύτερη εκθεσιακή παρουσία και όλα τα coffee brands της

Μια μοναδική εμπειρία καφέ: Οι πρωτοπόρες δράσεις illy και Dimello κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Η KAFEA TERRA, η 100% ελληνική βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καφέ, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην κορυφαία διεθνή έκθεση HORECA 2025, που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo.

Σε μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο από ποτέ, που εκτείνεται στις θέσεις C02 & D01 του Hall 1, η KAFEA TERRA με μία άκρως επιβλητική παρουσία, συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλα τα brands της κάτω από την ίδια στέγη - illy, Dimello, Dimello THREE CONTINENTS, AREA 51, Distillo, όπως και το INSTEAD OF MILK, ένα κορυφαίο plant-based ρόφημα και την μπύρα ΝΟΑΜ, την πιο πρόσφατη προσθήκη στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας - προσφέροντας στους επισκέπτες μια πρωτόγνωρη εμπειρία ανακάλυψης και αναδεικνύοντας την πρωτοποριακή της προσέγγιση στον κόσμο του καφέ, την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά, αλλά και την δυναμική της παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Ο εκθεσιακός χώρος της KAFEA TERRA, ξεκινά με το brand illy και τα κλασικά και Single Origin χαρμάνια του. O illy με διαχρονική δέσμευση στη βιωσιμότητα και στην ποιότητα, προωθεί το 2025 την πρωτοβουλία "Mind the Coffee Cup". Με επίκεντρο την αναγεννητική γεωργία, παρουσιάζει το blend Brazil Cerrado Mineiro, τον πρώτο πιστοποιημένο regenagri® καφέ αναγεννητικής γεωργίας, καθώς και τα βραβευμένα χαρμάνια του θεσμού Ernesto Illy International Coffee Awards. Ο κ. Luca Turello, Head of Agronomy της illycaffè θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρου του illy το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9/02 και ώρα 16:30 για μία συναρπαστική ομιλία. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα εξειδικευμένα συστήματα παρασκευής καφέ illy για τον ξενοδοχειακό τομέα, αλλά και να συνδεθούν με την τέχνη μέσα από τα illy art collection cups.

Το high-end ελληνικής καταγωγής brand καφέ Dimello συνεχίζει να ξεχωρίζει, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή με αυτοπεποίθηση και φρέσκια δημιουργική σχεδίαση. Οι νέες, υψηλών προδιαγραφών συσκευασίες για το κανάλι HoReCa, βασισμένες στον απόλυτο χρωματικό κώδικα του πορτοκαλί, αναδεικνύουν τη σύγχρονη ταυτότητα του brand και την εξαιρετική του ποιότητα, εκπέμποντας παράλληλα τη δυναμική και τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του. Στον εκθεσιακό χώρο του Dimello, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη σειρά αρωματικού καφέ φίλτρου με γεύσεις φουντούκι, βανίλια και καραμέλα, καθώς και όλη τη σειρά espresso capsules.

Παράλληλα, οι λάτρεις του καφέ θα ζήσουν για πρώτη φορά μια μοναδική αισθητηριακή εμπειρία στη δράση γευσιγνωσίας "The Naked Truth: The Blend Uncovered" by Dimello. Μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο cupping room, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μυστικά των Dimello Blends και Single Origins, να εξερευνήσουν τα γευστικά τους χαρακτηριστικά και να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το brand.

Ο Dimello THREE CONTINENTS, μέσα από έναν προσεκτικά σχεδιασμένο χώρο, αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα των blends από Αφρική, Αμερική και Ασία, παρουσιάζοντας το ταξίδι, την προέλευση και το γευστικό προφίλ του κάθε χαρμανιού.

Η πρώτη συμμετοχή του AREA 51 στην έκθεση HORECA σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το specialty coffee brand, που συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα και δεξιοτεχνία στην παραγωγή του. Μέσα από διαφορετικές ποικιλίες καφέ, ο AREA 51 αναδεικνύει την εξειδίκευση στην επιλογή κόκκων από φάρμες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία καφέ που αντικατοπτρίζει το πάθος και την καινοτομία του.

Το INSTEAD OF MILK, η plant-based σειρά ροφημάτων που έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών του καφέ, αποτελεί φέτος τον Επίσημο Χορηγό Φυτικού Γάλακτος στα Πρωταθλήματα Καφέ του SCA Greece. Η συμμετοχή αυτή υπογραμμίζει την ηγετική θέση του προϊόντος στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, προσφέροντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

Τέλος, στα stands της KAFEA TERRA, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και η νέα προσθήκη στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας: η premium, αφιλτράριστη μπύρα lager ΝΟΑΜ από τη Βαυαρία που συνδυάζει την παράδοση, την καινοτομία και την υψηλή αισθητική. Με το χαρακτηριστικό της design, η ΝΟΑΜ επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της μπύρας, ενσωματώνοντας το πάθος για τελειότητα, αξίες σύμφυτες με την εταιρική κουλτούρα της KAFEA TERRA.

Με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, η KAFEA TERRA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας καφέ. Στην HORECA 2025, η KAFEA TERRA δημιουργεί τον καφέ του αύριο σήμερα.