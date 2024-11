Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Τήλος: Το «σήκωσε» μέσα στη Βουδαπέστη!

Με το πρόγραμμα «Just go zero Tilos» κέρδισε το πρώτο βραβείο βιώσιμης επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και αναδείχθηκε και «νικητής των νικητών».

Η ακριτική Τήλος, το νησί που έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το μεγάλο βραβείο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024 (EEPA) ξεπερνώντας στο τελικό στάδιο σπουδαίες πρωτοβουλίες από την Αυστρία και την Ολλανδία.

Μαρία Καμμά-Αλειφέρη, Δήμαρχος Τήλου, Marie-Claire Neill-Cowper, Head of Unit of the Commission for Economic Policy (ECON), Τζένη Γιαννοπούλου, Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Τήλου, Υπ. Γραφείου Τύπου

Η Τήλος, με το πρωτοποριακό πρόγραμμα "Just Go Zero Tilos", εκτός από το βραβείο στην κατηγορία της, στέφθηκε “νικήτρια των νικητών”, με την επίτροπο της Κομισιόν να αναφέρει τη «συγκινητική προσπάθεια ενός μικρού ακριτικού νησιού».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, με την ελληνική συμμετοχή να διακρίνεται ανάμεσα σε 442 υποψηφιότητες από 29 χώρες. Το πρόγραμμα "Just Go Zero Tilos" βραβεύθηκε για την καινοτομία του, καθώς:

Εισήγαγε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων.

Επέτυχε 100% εκτροπή απορριμμάτων από την ταφή και 93% ανακύκλωση.

Ενεργοποίησε ολόκληρη την τοπική κοινωνία σε δράσεις ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και επαναχρησιμοποίησης.

Η δήμαρχος της Τήλου, Μαρία Καμμά-Αλειφέρη, σε δηλώσεις της ευχαρίστησε τόσο τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο όσο τον CEO της Polygreen, Θανάση Πολυχρονόπουλο και ανέφερε: "Θέλω να πω λόγια καρδιάς... Το πρόγραμμα οραματίστηκε και σχεδιάστηκε από ανθρώπους που πίστεψαν στην ιδέα ενός κόσμου χωρίς απορρίμματα. Όμως για να πετύχει, έπρεπε να γίνει κτήμα της κοινωνίας μας – και έγινε. Οι πραγματικοί πρωταθλητές είναι οι άνθρωποι που το υλοποίησαν. Εργαζόμενοι, παιδιά που από την αρχή έως σήμερα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σε αυτούς ανήκει το βραβείο για την προσήλωση, το μεράκι και τους κόπους τους.”

Μαρία Καμμά-Αλειφέρη, Δήμαρχος Τήλου, Outi Slotboom, European Commisiion, DG GROW, Τζένη Γιαννοπούλου, Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Τήλου, Υπ. Γραφείου Τύπου, Όλγα Νικολοπούλου, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπεύθυνη EEPA σε Εθνικό Επίπεδο

Αυτή η διάκριση ανήκει σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Τήλου και αποτελεί έμπνευση για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτή.