Πρατήρια Shell και The Love Van συνεχίζουν να αναδεικνύουν την αξία του εθελοντισμού

Το “The Love Van”, με την υποστήριξη των πρατηρίων Shell, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα καλώντας μαθητές να συμμετάσχουν στις δράσεις του.

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee συνεχίζει να στηρίζει την πρωτοβουλία “The Love Van goes to school” δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από όλη την Ελλάδα να βιώσουν τη χαρά της προσφοράς και του εθελοντισμού, μαγειρεύοντας με την ομάδα του “The Love Van” στο σχολείο τους και διανέμοντας πλήρη γεύματα σε Οργανισμούς που θα έχουν επιλέξει οι ίδιοι μαθητές, υποστηρίζοντας ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Από τότε που ξεκίνησε η δράση αυτή, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά:

4 μήνες (Μάρτιος 2024– Ιούνιος 2024) και επανέναρξη από Οκτώβριο 2024

9 δήμοι εκτός Αθηνών

10 εντός Αττικής

36 σχολεία

880 μαθητές

4.050 μερίδες

69 δομές έλαβαν φαγητό από την δράση

Τα πρατήρια Shell στηρίζουν το νέο ταξίδι του “The Love Van” ενημερώνοντας παράλληλα τους πελάτες τους για τον κάθε προορισμό καθώς και για τους τρόπους που οι συναλλαγές τους θα μετράνε και για καλό, μέσα από αγορές στις αίθουσες των πρατηρίων Shell και με τη χρήση της κάρτας πιστότητας. Για τη νέα αυτή περίοδο, προγραμματίζονται επισκέψεις τουλάχιστον σε άλλα 40 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ευαισθητοποίηση περισσότερων παιδιών, καθώς και τη συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Πέραμα και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Η Γενική Διευθύντρια της Coral Α.Ε. – Shell Licensee, Κίρκη Καλατζή δήλωσε σχετικά : «Τα οφέλη μιας τέτοιας δράσης είναι πολλαπλά και σημαντικά, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα που νιώθουμε όταν βλέπουμε το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών. Η χαρά τους όταν μαγειρεύουν και κυρίως όταν δωρίζουν το φαγητό και η μύηση τους στον εθελοντισμό, καθιστά αυτή τη δράση από τις σημαντικότερες που έχουμε βιώσει, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Στηρίζουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια τις δράσεις του “The Love Van” προσπαθώντας και εμείς να βελτιώσουμε το μέλλον των παιδιών μας».

Τα πρατήρια Shell υποστηρίζουν έμπρακτα και σταθερά τις δράσεις του “The Love Van” τα τελευταία 4 χρόνια με εξοπλισμό και οικονομική στήριξη, ενώ συμβολή στην πρωτοβουλία έχουν και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, με εθελοντική προσφορά.