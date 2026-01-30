Ξεκινάει η υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. Μάλιστα, στις χώρες που πρέπει να συμμορφωθούν με την οδηγία βρίσκεται και η Ελλάδα.

Ξεκινά η υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. Ο πρόεδρος Επιχειρήσεων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, Κώστας Σμπαρούνης τόνισε πως στην Ελλάδα ο μέσος όρος ηλικίας των ΙΧ είναι τα 17,8 έτη.

«Η υποχρεωτική απόσυρση είναι λάθος. Το κίνητρο είναι το σωστό μέτρο. Δηλαδή να γίνει απόσυρση με κίνητρα. Τα περισσότερα νοικοκυριά δεν φτάνουν τις 15-20 του μήνα με το εισόδημά τους. Πώς να μπορέσουν να αγοράσουν νέο αυτοκίνητο»; πρόσθεσε.

Επανέλαβε ότι η τιμωρία δεν είναι λύση αλλά η λύση είναι τα κίνητρα έτσι ώστε οι πολίτες να αφήσουν τα παλιά και ρυπογόνα ΙΧ τους για νεότερα.

