Περισσότερα από 100 επιλεγμένα μεταχειρισμένα, με 10% έκπτωση και 24μηνη εγγύηση, στο κατάστημα Ayvens στη Γλυφάδα.

Η Ayvens Ελλάδας, κορυφαία εταιρία στην πώληση ποιοτικών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και πρωτοπόρος στη βιώσιμη κινητικότητα, διοργανώνει ένα μοναδικό Τριήμερο Μεταχειρισμένων στο κατάστημά της στη Γλυφάδα (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 58). Από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερα από 100 αυτοκίνητα, επωφελούμενοι από έκπτωση 10% σε όλα τα οχήματα.

Κάθε αυτοκίνητο της Ayvens αποτελεί εγγύηση ποιότητας, καθώς προέρχεται από τον στόλο leasing της εταιρείας και συνοδεύεται από πλήρες ιστορικό συντήρησης. Για απόλυτη σιγουριά, κάθε αγορά περιλαμβάνει 24μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας και 14ήμερη εγγύηση επιστροφής χρημάτων, θέτοντας νέα πρότυπα αξιοπιστίας στην αγορά.

Όσοι επισκεφθούν το κατάστημα της Γλυφάδας, κατά τη διάρκεια του Τριήμερου Μεταχειρισμένων, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν μια ευρεία γκάμα αυτοκινήτων από υβριδικά και ηλεκτρικά πόλης έως SUV. Μη χάσετε τις ειδικές προσφορές σε αγαπημένα μοντέλα, όπως το Renault Clio, το Volkswagen Golf και το Volvo XC40. Οι σύμβουλοι της Ayvens θα βρίσκονται εκεί για να σας καθοδηγήσουν στο όχημα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό σας.