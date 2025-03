Τι πυροσβεστήρα πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά στο αυτοκίνητο

Η ασφάλεια στο αυτοκίνητο είναι ζωτικής σημασίας και ένας πυροσβεστήρας μπορεί να αποδειχθεί σωτήριος σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η νομοθεσία απαιτεί από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και τριτρόχων μοτοσυκλετών να διαθέτουν πυροσβεστήρα που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Τα επιβατικά οχήματα κατηγορίας Μ1, δηλαδή αυτά που διαθέτουν έως οκτώ θέσεις επιβατών εκτός του οδηγού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως. Ο πυροσβεστήρας αυτός πρέπει να είναι κατάλληλος για πυρκαγιές κατηγορίας A, B, C, καθώς και για ηλεκτρικό ρεύμα έως 1000V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8A, 34B, C.

Ο πυροσβεστήρας αυτοκινήτου πρέπει να φέρει τη σήμανση CE και να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από αναγνωρισμένη εταιρεία συντήρησης, διαθέτει ετικέτα ελέγχου και δακτύλιο επιθεώρησης και πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 3.07.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα. Ο τύπος 1 έχει κατασβεστική ικανότητα 8A, 34B, C, ο τύπος 2 έχει 13A, 55B, C, ενώ ο τύπος 3 φτάνει τα 21A, 113B, C. Οι απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, ενώ οι ακριβείς προδιαγραφές καθορίζονται από τη σχετική υπουργική απόφαση.

Η τοποθέτηση του πυροσβεστήρα γίνεται στον θάλαμο του οδηγού, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος. Σε επιβατικά αυτοκίνητα με περιορισμένο χώρο, ο ιδιοκτήτης επιλέγει κατάλληλο σημείο, αρκεί να εξασφαλίζεται η άμεση χρήση του σε περίπτωση ανάγκης.

Η σωστή χρήση του πυροσβεστήρα είναι καθοριστική. Σε περίπτωση φωτιάς, ο οδηγός πρέπει να αφαιρέσει την ασφάλεια, να στοχεύσει από απόσταση τριών έως τεσσάρων μέτρων και να πιέσει τον μοχλό. Αν ο κινητήρας έχει πάρει φωτιά, πρέπει να ανοίξει προσεκτικά το καπό κατά 10-15 εκατοστά και να χρησιμοποιήσει τον πυροσβεστήρα χωρίς να το ανοίξει εντελώς, ώστε να μην τροφοδοτήσει τη φωτιά με οξυγόνο. Αν η φωτιά ξεσπάσει στην καμπίνα, ο οδηγός πρέπει να βγει αμέσως, να κλείσει τις πόρτες και να προσπαθήσει να κατασβήσει τη φωτιά από το παράθυρο. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.

Το κόστος ενός πυροσβεστήρα αυτοκινήτου κυμαίνεται από 10 έως 50 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του. Υπάρχουν και σετ που περιλαμβάνουν βάση στήριξης και άλλα απαραίτητα αξεσουάρ. Αν το όχημα δεν διαθέτει τον προβλεπόμενο πυροσβεστήρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 80 ευρώ. Εκτός από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η ύπαρξη πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας για τον οδηγό και τους επιβάτες.