Το instacar, η πρώτη πλήρως ψηφιακή υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων στην Ελλάδα, βρέθηκε ανάμεσα στους μεγάλους νικητές των Social Media Awards 2023, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, για την digital στρατηγική του.

Με οδηγό τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, η inhouse ομάδα του instacar, απο την πρώτη μέρα λειτουργίας της εταιρείας, αξιοποιεί όλα τα κανάλια επικοινωνίας, ώστε να προσφέρει καθημερινά πρωτότυπο περιεχόμενο. Η συγκεκριμένη στρατηγική βραβεύτηκε στα Social Media Awards, στα οποία απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία στις κατηγορίες Most Innovative Use of YouTube Creators, Best in leasing και Best Use of TikTok for Good.

Το instacar απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Most Innovative Use of YouTube Creators για την επιτυχημένη συνεργασία του με τον youtuber Chris Kogia. Δημιουργώντας ένα πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα περιεχόμενο, ο Chris Kogias, πραγματοποίησε το γύρο της Ελλάδας, σε 7 ημέρες, με ένα Citroen Ami by instacar, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι, του οποίου η προβολή κατάφερε να αποτελέσει το πρώτο branded video που έφτασε στην κορυφή των τάσεων στο YouTube, καθιστώντας το νούμερο 1 στα trends από το πρώτο κιόλας upload. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής του ταξιδιού μάλιστα, το ποσοστό μετατροπής (conversion rate) για το Citroen Ami αυξήθηκε στο 10%, με τις πωλήσεις του να διπλασιάζονται.

Στην ενότητα Best Use of TikTok|Communication, κατηγορία Best in leasing, το instacar απέσπασε Silver βραβείο για την καινοτόμα χρήση του Tik Tok ως εργαλείο επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, όπου δημιουργώντας ένα πρωτότυπο περιεχόμενο, πέτυχε την οργανική ανάπτυξη των ακολούθων στο TikTok σε 10.000 μέσα σε 5 μήνες.

Στην ενότητα Best Use of Meta Family of Apps| Communication, κατηγορία Best in leasing, απέσπασε το Silver Βραβείο, για τη συνολική στρατηγική και παρουσία της εταιρείας στα Social Media, ενώ στην κατηγορία Best Use of TikTok for Good διακρίθηκε με το bronze βραβείο για το instacarδια, μια ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποίησε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δωρίζοντας για κάθε βίντεο που αναρτήθηκε στο πλαίσιο της ενέργειες, χρηματικό ποσό στην Κοινωνική Κουζίνα Ο Άλλος Άνθρωπος.