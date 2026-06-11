Αποκαλύπτει ποιες ομάδες θεωρεί φαβορί, ποιες μπορούν να κάνουν την έκπληξη και τι σκορ βλέπει για την πρεμιέρα Μεξικό - Νότια Αφρική.

Τις μοναδικές στιγμές που έζησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αφηγείται ο Ανδρέας Σάμαρης στο 3ο επεισόδιο της σειράς «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr.

Ανήμερα της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρέα με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τον Madney, ανοίγουν πακέτα συλλεκτικών καρτών Panini και συζητούν για τις εκπλήξεις, τα φαβορί και τους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης.

Παράλληλα, ο Ανδρέας Σάμαρης αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο δεν έχει κρατήσει τα παπούτσια του από τον αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού, ποιο είναι το πρώτο Παγκόσμιο που θυμάται έντονα και τι του είχε πει ο Κώστας Κατσουράνης λίγο πριν πετύχει το κρίσιμο γκολ για την πρόκριση της Εθνικής στους «16», στο Παγκόσμιο του 2014.

Ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο νικητής μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου; Ποιους παίκτες επέλεξε για να φτιάξει την ομάδα του και πώς αντέδρασε όταν είδε για πρώτη φορά τον εαυτό του σε αυτοκόλλητο Panini;

Οι απαντήσεις στο 3ο επεισόδιο του «Out of the Box Stories»:

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{https://www.youtube.com/watch?v=4ckT7VfyjS0}

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