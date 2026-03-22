Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Όζμπολτ στο 64ο λεπτό, μετά από ασίστ του Τσάπρας από τα δεξιά.

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες μετά την 1η Φεβρουαρίου, επικρατώντας εντός έδρας με 1-0 του Ατρομήτου στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League και εξασφάλισε προβάδισμα στα play offs των θέσεων 5-8.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Όζμπολτ στο 64ο λεπτό, μετά από ασίστ του Τσάπρας από τα δεξιά.

Ο Ατρόμητος είχε τις πρώτες μεγάλες στιγμές στο 6ο και 14ο λεπτό με τον Μπακού, αλλά ο Λοντίγκιν και η άμυνα του Λεβαδειακού κράτησαν το 0-0 μέχρι το 64’. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Περιστεριώτες απείλησαν ξανά, με τον Τσούμπερ να βρίσκει το δοκάρι στο 76ο λεπτό και τον Λοντίγκιν να αποκρούει τον Πνευμονίδης.

Με τη νίκη αυτή, ο Λεβαδειακός μπαίνει στα playoffs 5-8 ως πρώτος στο +5 από τον ΟΦΗ, ενώ ο Ατρόμητος χάνει την ευκαιρία να μπει στην πρώτη οκτάδα μετά τη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λοντίγκιν, Τσοκάι, Κωστή, Πεντρόζο - Ζούμπερ, Ουρόνεν, Σταυρόπουλος

