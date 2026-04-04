Παναιτωλικός και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Αγρίνιο για την πρώτη αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Ο Παναιτωλικός βρέθηκε μία ανάσα από τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο στο Αγρίνιο για την πρώτη αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, αλλά οι Περιστεριώτες βρήκαν γκολ ισοφάρισης (1-1) στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γιουμπιτάνα.

Το προβάδισμα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έδωσε στο 16′ ο Ματσάν, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Γκουγκεσασβίλι. Ο Μπουχαλάκης είχε δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ στο 35′, με τον Ατρόμητο να βρίσκει το γκολ της ισοφάρισης στην τελευταία φάση του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Γιουμπιτάνα χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στους Περιστεριώτες με σουτ μέσα από την περιοχή.