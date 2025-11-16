Η διάρκεια της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου θα είναι περίπου δύο ώρες. Πώς θα γίνει.

Έφτασε η ημέρα για τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου.

Μιλώντας σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Αλαφούζος θα ανοίξει τα χαρτιά του για τον Παναθηναϊκό, ενώπιον των έξι μεγαλύτερων αθλητικών μέσων ενημέρωσης.

Η διάρκεια της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου θα είναι περίπου δύο ώρες, οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε πέντε ενότητες που θα καλύπτουν τα πάντα: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τόσο του ίδιου όσο και του Παναθηναϊκού.

Σε κάθε ενότητα, οι δημοσιογράφοι θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν από μία ερώτηση (σ.σ. με διαφορετική σειρά), ενώ ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα και για follow-up, αναλόγως με την απάντηση που θα δώσει ο πρόεδρος του «τριφυλλιού».

Τι ώρα και σε ποιο κανάλι η συνέντευξη

Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ να έχει απέναντί του τους:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, gazzetta.gr

Παντελής Βλαχόπουλος, sport24.gr

Σήφης Βοτζάκης, ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Βασίλης Παπαθεοδώρου, sdna.gr

Βάιος Τσούτσικας, Bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Μιχάλης Τσόχος, Cosmote TV, athletiko.gr

Η συνέντευξη θα αρχίσει στις 21:30 και η μετάδοσή της θα γίνει με δύο τρόπους: μέσω του ΣΚΑΪ Hybrid και του επίσημου καναλιού της ΠΑΕ στο YouTube.