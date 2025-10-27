Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, ιστορική προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος. Υπηρέτησεγια δεκαετίες τον ελληνικό αθλητισμό, διατελώντας Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ

Για την απώλεια του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, από το Λος Αντζελες όπου βρίσκεται και εκφράζοντας σύσσωμη την Ολομέλεια της ΕΟΕ αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο με τα εξής λόγια:

«Ο Λάμπης Νικολάου υπήρξε μια από τις πιο σημαντικότερες μορφές του ελληνικού και διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση και προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, εντός και εκτός Ελλάδος. Για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όλες τις προσπάθειες του για ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της ΕΟΕ και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά. Η απώλειά του γεμίζει θλίψη όλη την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να υπάρχει και να φωτίζει νέους δρόμους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του.»