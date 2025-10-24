Απουσίες και τραυματισμοί έφεραν την ήττα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Βίρτους Μπολόνια με 92 - 75 και οι Ιταλοί έβαλαν «φρένο» στο σερί του τριφυλλιού.

Οι «πράσινοι» είχαν σημαντικές απουσίες (Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Λεσόρ) και παίκτες επηρεασμένους από προβλήματα (Ερνανγκόμεθ, Ρογκαβόπουλος), και έτσι δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός «ταξίδεψε» στην Μπολόνια με μοναδικό «καθαρόαιμο» σέντερ τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, λόγω του τραυματισμού του Ρισόν Χολμς, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο να σφίγγουν τα δόντια και να αγωνίζονται με ελαφρά διαστρέμματα στο δεξί πόδι, ενώ από εχθές είχε... χάσει και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, συν τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.

«Πληγωμένος» και χωρίς λύσεις από τον πάγκο, ο επτάστερος κόλλησε στον αμυντικό... βάλτο της καλά διαβασμένης Βίρτους και χωρίς μακρινό σουτ (4/21 τρίποντα) και ριμπάουντ (28 έναντι 39) έχασε με το... καλησπέρα την επαφή, για να δει στην τρίτη περίοδο τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, μετά από διαμαρτυρίες του Τούρκου τεχνικού για αντιαθλητικό που χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και να σηκώσει πρόωρα... λευκή πετσέτα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75