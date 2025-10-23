Ο λόγος που άλλαξε ώρα ο σπουδαίος αγώνας του Παναθηναϊκού σήμερα με την Φέγενορντ.

Στις 17:30 και όχι στις 19:45 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί η σέντρα του αποψινού ματς Φέγενορντ – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι η UEFA έκανε δεκτό το αίτημα των γηπεδούχων για μετάθεση της ώρας έναρξης της αναμέτρησης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στο Ρότερνταμ μετά τις 19:00. Συγκεκριμένα, η πρόγνωση κάνει λόγο για ανεμοθύελλα το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή.

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 24 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης», αναφέρει η ενημέρωση της Φέγενορντ.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.