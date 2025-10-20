Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της εβδομάδας από τον Παναθηναϊκό και να επισημοποιήσει την πρόσληψή του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι οριστικά ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον έμπειρο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι» για τα επόμενα 2,5 χρόνια και να κλείνει την τεράστια συμφωνία με τους «πράσινους».

Ο Ισπανός τα βρήκε σε όλα με τους ιθύνοντες του συλλόγου και αναμένεται άμεσα τόσο εκείνος, όσο και το επιτέλειο του να βρεθούν στη χώρα μας και να πιάσουν δουλειά.

Υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο με το επιτελείο του να απαρτίζεται από τέσσερις βοηθούς. Πρόκειται για τον Πάκο, τον Χοακίν Βαλέριο, τον Αντόνιο Γκόμες και τον Ζεσούς Γκαρσία Βαγιέχο.

Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν με αυτόν τον τρόπο την οικονομική υπέρβαση, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι επιθυμούν ο σύλλογος να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.