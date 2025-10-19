Το «τρίποντο» έχουν απόλυτη ανάγκη Άρης και Παναθηναϊκός που τίθενται αντιμέτωποι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης υποδέχεται σήμερα, Κυριακή 19/10, τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε χθες (18/10) η «αυλαία» της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το «τρίποντο» έχουν απόλυτη ανάγκη Άρης και Παναθηναϊκός που τίθενται αντιμέτωποι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, οι «κίτρινοι» πήραν ένα βαθμό στα δυο τελευταία ματς.

Οι «πράσινοι», από την άλλη, έδειξαν βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία τους αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στο «Ντε Κάιπ» για το ματς με τη Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα προβληθεί από το NS PRIME.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Λεβαδειακός

20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025