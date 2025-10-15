Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε σε 3-1 το ρεκόρ του στη Euroleague.

Με πρωταγωνιστές τον Ρισόν Χολμς και τον Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Βιλερμπάν (91-85) στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-1, προτού ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές.

Ανήμερα των γενεθλίων του, ο Χολμς έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τον Παναθηναϊκό, καθώς πέτυχε double-double με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ. Εξαιρετικός ήταν και ο Ναν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 26 πόντους- οι 18 στο πρώτο μέρος- 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 4 (4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολμς 24 (11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (2 ασίστ), Γκραντ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Ναν 26 (7/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Γκριγκόνις 3 (1), Ερναγκόμεθ 5 (1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μήτογλου 6 (3 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 4 (2 ριμπάουντ).

Βιλερμπάν (Πουπέ): Σέλιας 7 (1/4 τρίποντα), Ατάμνα, Ατζίνσα 10 (2/5 τρίποντα), Μάσα 5 (3 ριμπάουντ), Τζάκσον 4 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Ντε Κολό 18 (3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη), Ενγκουάμα 1, Λάιτι 13 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντιάιγ 2 (3 ριμπάουντ), Γουότσον 10 (2), Βοτέρ 4, Τραορέ 11 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).