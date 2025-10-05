Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγήθηκε στην Τούμπα με γκολ του Τσικίνιο και να έδειχνε ότι έχει το πάνω χέρι στο ντέρμπι για την 6η αγωνιστική της Super League, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ στο β' ημίχρονο κατάφερε να πετύχει την ανατροπή αρχικά με γκολ του Τάισον (63') και στη συνέχεια με πέναλτι του Ζίφκοβιτς (75'), το οποίο είχε κερδίσει ο Κωνσταντέλιας από τον Κοστίνια.

Στο 82' ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Γιακουμάκη, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε δοκάρι στην τελευταία φάση του αγώνα προ κενής εστίας.

Από τα πρώτα λεπτά του ντέρμπι ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα και στο 7′ άγγιξε το 1-0, όταν οι Ορτέγα, Τσικίνιο συνεργάστηκαν υπέροχα ο τελευταίος μοίρασε στον Έσε αυτός βρήκε τον Ελ Κααμπί αλλά το πλασέ του τελευταίου από πλεονεκτική θέση πέρασε άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν τα ηνία στην αναμέτρηση και κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ την υπεροχή τους στο 27ο λεπτό, όταν στο 22' ο Ορτέγκα τροφοδότησε τον Ελ Κααμπί, αυτός σέρβιρε στον Τσικίνιο και ο Πορτογάλος με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Παβλένκα, κάνοντας το 1-0.

Το γκολ του Ολυμπιακού φάνηκε να λειτουργεί σαν ξυπνητήρι για τον ΠΑΟΚ που ανέβασε τις γραμμές του, προκειμένου να βρει το τέρμα που θα έφερνε το ντέρμπι και πάλι στα ίσα και λίγο έλειψε να το πετύχει στο 35′ όταν ο Μπιανκόν έκανε λάθος, ο Γιακουμάκης πήρε την μπάλα και μοίρασε στον Κωνσταντέλια αλλά το πλασέ του διεθνή μεσοεπιθετικού ήταν αδύναμο, με τον Τζολάκη να αποσοβεί τον κίνδυνο με χαρακτηριστική ευκολία.

Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν εκ νέου τα καρέ των «ερυθρόλευκων» με τον Καμαρά να κάνει το σουτ εκτός περιοχής, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να μπλοκάρει με άνεση την προσπάθεια του μέσου Γουινέα. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 1-0.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μια αλλαγή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περνάει εκτός τον τραυματία Παβλένκα με τον Τσιφτσή να παίρνει την θέση του. Ο ΠΑΟΚ στην επανάληψη ωστόσο έδειχνε βελτιωμένος σε σχέση με το πρώτο μέρος και απείλησε τα καρέ του Ολυμπιακού στο 54′ όταν ο Τάισον γύρισε στον Ζίβκοβιτς αλλά ο Σέρβος εξτρέμ δεν κατάφερε να μπει στην πορεία της μπάλας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» όμως έπαιρνε όλο και περισσότερο μέτρα στο γήπεδο και κατάφερε στο 63′ να φέρει το ματς στα ίσα, όταν ο Ζίβκοβιτς έκανε βαθιά μπαλιά, ο Ορτέγκα γλίστρησε και ο Τάισον δεν συγχώρησε το λάθος του Αργεντίνου και με υποδειγματικό πλασέ έκανε το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε έχοντας το μομέντουμ με το μέρος του να πιέζει τον Ολυμπιακό και σε μια στιγμή μαγείας του Κωνσταντέλια στο 73′ με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να αποφεύγει τον Ορτέγκα αρχικά και στη συνέχεια ο Κοστίνια τον ανέτρεψε με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς που δεν λάθεψε και έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους. Η πλάστιγγα είχε γύρει πλέον υπέρ του «Δικεφάλου του Βορρά» που βρήκε και τρίτο τέρμα όταν ο Γιακουμάκης επωφελήθηκε από τις κόντρες και με πλασέ νίκησε τον Τζολάκη κάνοντας το 3-1 για τους «ασπρόμαυρους», ωστόσο το τέρμα των γηπεδούχων δεν μέτρησε, καθώς ο Κωνσταντέλιας στην αρχή της φάσης είχε κάνει φάουλ στον Μπιανκόν.

Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια απείλησε με τον Ελ Κααμπί να κάνει την κεφαλιά στην γλυκιά σέντρα του Γιαζιτσί αλλά ο Τσιφτσής είχε απάντηση.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (45′ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Καμαρά (54′ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88′ Ιβανούσετς), Τάισον (63′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια (86′ Γιαζιτσί), Έσε, Γκαρθία (71′ Μουζακίτης) , Μαρτίνς (77′ Ταρεμί), Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ - Άρης 3-0

ΑΕΛ - Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

21:30 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος