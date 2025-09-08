Μουντιάλ 2026: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Δανία

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης.

Η ώρα για το δύο στα δύο έφτασε με την Εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Λίγα 24ωρα μετά το εκπληκτικό 5-1 της εθνικής ποδοσφαίρου επί της Λευκορωσίας, οι Έλληνες φίλαθλοι εξάντλησαν τα εισιτήρια του αγώνα της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Δανία, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει sold out.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Μαζί του ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

H ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης

Η ενδεκάδα της Δανίας: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Μάλε, Α. Κρίστενσεν, Χόιμπγεργκ, Φρόχολντ, Χιούλμαντ, Σκοβ Όλσεν, Ντάμσγκαρντ, Μπιέρ

