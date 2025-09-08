Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Δανία

Μουντιάλ 2026: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Δανία
Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης.

Η ώρα για το δύο στα δύο έφτασε με την Εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Λίγα 24ωρα μετά το εκπληκτικό 5-1 της εθνικής ποδοσφαίρου επί της Λευκορωσίας, οι Έλληνες φίλαθλοι εξάντλησαν τα εισιτήρια του αγώνα της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Δανία, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει sold out.

Δείτε ΕΔΩ ζωντανά τον αγώνα

Δείτε το 1-0

Δείτε το 2-0

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Μαζί του ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

H ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης

Η ενδεκάδα της Δανίας: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Μάλε, Α. Κρίστενσεν, Χόιμπγεργκ, Φρόχολντ, Χιούλμαντ, Σκοβ Όλσεν, Ντάμσγκαρντ, Μπιέρ

Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Μπλεγμένοι στο καλώδιο

Μπλεγμένοι στο καλώδιο

Ο Πληροφοριοδότης
Ελλάδα - Δανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού αγώνα

Ελλάδα - Δανία: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού αγώνα

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Στους «8» η Εθνική - Λιοντάρια κατά του Ισραήλ με 84-79

Eurobasket 2025: Στους «8» η Εθνική - Λιοντάρια κατά του Ισραήλ με 84-79

Αθλητισμός
Υπουργείο Οικονομικών: Δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΦΠΑ

Υπουργείο Οικονομικών: Δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΦΠΑ

Οικονομία

NETWORK

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

healthstat.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

healthstat.gr
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

healthstat.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr
Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

healthstat.gr