Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Η «αγνώριστη» Εθνική με τη Βοσνία σε αριθμούς

Η «αγνώριστη» Εθνική με τη Βοσνία σε αριθμούς
Η Εθνική, κόντρα στη Βοσνία, έμεινε μακριά από όσα έκανε στα τρία πρώτα παιχνίδια του EuroBasket 2025 και η ήττα ήρθε φυσιολογικά.

Η αποδυναμωμένη Εθνική ομάδα λόγω των απουσιών του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, εμφάνισε δύο πρόσωπα κόντρα στη Βοσνία.

Αφενός εκείνο των πρώτων 11 λεπτών που ενθουσίασε άπαντες. Καλές αποστάσεις και σωστές αποφάσεις μαζί με μπόλικο κυνήγι στην άμυνα, έφεραν το πιο παραγωγικό πρώτο δεκάλεπο της στη διοργάνωση, με ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση. Μπόλικα ελεύθερα σουτ, πολύ καλή κίνηση της μπάλας. Κι όλα τα παραπάνω δίχως τον Greek Freak στο παρκέ, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Από τότε και μέχρι τα μισά της τελευταίας περιόδου όμως, σαν κάποιος να την… μάτιασε. Η μπάλα κωλούσε και το μυαλό θόλωνε. Ο Κώστας Σλούκας κουράστηκε, βοήθειες δεν είχε και τα μαθηματικά κατρακύλησαν.

Η 3&D Εθνική ομάδα των τριών πρώτων αγωνιστικών άργησε να πάρει μπρος και από εκεί που ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρωτιά, έβαλε τις υψηλές της πτήσεις σε μπελάδες. Με την υπίθεση πρώτη θέση βέβαια στα δικά της χέρια ενόψει της τελευταίας στροφής και του κλάσικο με την Ισπανία.

Οι επιδόσεις της «Επίσημης Αγαπημένης» είχαν εντωπωσιάσει στους πρώτους τρεις αγώνες, αναφερόμενοι σε διάφορες κατηγορίες της στατιστικής. Γεγονός που «τσαλακώθηκε» απέναντι στην παρέα του Νούρκιτς. Εξού και οι (αρνητικοί) αριθμοί.

ethniki383_f5185.jpg

πηγή: ole.gr

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Eurobasket 2025: Ιταλία - Ισπανία 67-63 με εκρηκτικό φινάλε

Eurobasket 2025: Ιταλία - Ισπανία 67-63 με εκρηκτικό φινάλε

Αθλητισμός
EuroBasket 2025: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Ελλάδα - Βοσνία

EuroBasket 2025: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα Ελλάδα - Βοσνία

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδα κόντρα στην Κύπρο, σε ποιο κανάλι

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδα κόντρα στην Κύπρο, σε ποιο κανάλι

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)

Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)

Αθλητισμός

NETWORK

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2025

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2025

ienergeia.gr
Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

healthstat.gr
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

healthstat.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr
Δεκάδες επιστήμονες καταγγέλλουν πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το κλίμα

Δεκάδες επιστήμονες καταγγέλλουν πρόσφατη έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το κλίμα

ienergeia.gr
Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη

Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη

healthstat.gr
Οι 7 υπερτροφές που επιταχύνουν την απώλεια βάρους

Οι 7 υπερτροφές που επιταχύνουν την απώλεια βάρους

healthstat.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr