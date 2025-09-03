Η «αγνώριστη» Εθνική με τη Βοσνία σε αριθμούς

Η Εθνική, κόντρα στη Βοσνία, έμεινε μακριά από όσα έκανε στα τρία πρώτα παιχνίδια του EuroBasket 2025 και η ήττα ήρθε φυσιολογικά.

Η αποδυναμωμένη Εθνική ομάδα λόγω των απουσιών του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, εμφάνισε δύο πρόσωπα κόντρα στη Βοσνία.

Αφενός εκείνο των πρώτων 11 λεπτών που ενθουσίασε άπαντες. Καλές αποστάσεις και σωστές αποφάσεις μαζί με μπόλικο κυνήγι στην άμυνα, έφεραν το πιο παραγωγικό πρώτο δεκάλεπο της στη διοργάνωση, με ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση. Μπόλικα ελεύθερα σουτ, πολύ καλή κίνηση της μπάλας. Κι όλα τα παραπάνω δίχως τον Greek Freak στο παρκέ, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Από τότε και μέχρι τα μισά της τελευταίας περιόδου όμως, σαν κάποιος να την… μάτιασε. Η μπάλα κωλούσε και το μυαλό θόλωνε. Ο Κώστας Σλούκας κουράστηκε, βοήθειες δεν είχε και τα μαθηματικά κατρακύλησαν.

Η 3&D Εθνική ομάδα των τριών πρώτων αγωνιστικών άργησε να πάρει μπρος και από εκεί που ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρωτιά, έβαλε τις υψηλές της πτήσεις σε μπελάδες. Με την υπίθεση πρώτη θέση βέβαια στα δικά της χέρια ενόψει της τελευταίας στροφής και του κλάσικο με την Ισπανία.

Οι επιδόσεις της «Επίσημης Αγαπημένης» είχαν εντωπωσιάσει στους πρώτους τρεις αγώνες, αναφερόμενοι σε διάφορες κατηγορίες της στατιστικής. Γεγονός που «τσαλακώθηκε» απέναντι στην παρέα του Νούρκιτς. Εξού και οι (αρνητικοί) αριθμοί.

πηγή: ole.gr