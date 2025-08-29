Games
Τέλος ο Ζοζέ Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε - Πόσα έχει βγάλει από τις αποζημιώσεις

Τέλος ο Ζοζέ Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε - Πόσα έχει βγάλει από τις αποζημιώσεις Φωτογραφία: AP Photo/Khalil Hamra
Ένα χρόνο έμεινε ο Μουρίνιο στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, δύο ημέρες μετά τον αποκλεισμό της τουρκικής ομάδας από την Μπενφίκα, στα play off του Champions League.

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε ότι «χώρισαν οι δρόμοι» της με τον Μουρίνιο και ευχαρίστησε τον 62χρονο για την προσπάθειά του. Αργότερα, στέλεχος του συλλόγου επιβεβαίωσε στο BBC ότι ο Πορτογάλος απολύθηκε.

Στον ένα χρόνο που έμεινε ο Μουρίνιο στην Τουρκία υπήρξαν αρκετές εντάσεις. Η Γαλατασαράι είχε ανακοινώσει πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του, κατηγορώντας τον για ρατσισμό έπειτα από δηλώσεις που έκανε έπειτα από ισόπαλο ματς των δύο ομάδων, τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο «special one» αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε αγωγή σε βάρος της Γαλατασαράι. Επίσης, πολλές φορές ασκούσε σφοδρή κριτική στη διαιτησία του τουρκικού πρωταθλήματος.

115 εκατ. ευρώ έχει βγάλει ο Μουρίνιο από τις αποζημιώσεις

Μετά την απόλυση του Μουρίνιο, το Total Football υπολόγισε πόσα χρήματα έχει βγάλει ο Πορτογάλος από τις αποζημιώσεις: συνολικά 115 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με αυτή τη λίστα, ο «special one» θα πάρει 15 εκατομμύρια ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, το BBC αναφέρει ότι οι σχετικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και πηγή από τον σύλλογο είπε στο βρετανικό δίκτυο ότι ο Μουρίνιο θα μπορούσε να πάρει αποζημίωση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.

