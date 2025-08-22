Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Γ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Μήτογλου κόντρα στην Ιταλία - Το σχόλιο του Φουρνιέ

Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Γ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Μήτογλου κόντρα στην Ιταλία - Το σχόλιο του Φουρνιέ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Η εθνική μπάσκετ ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασίας κόντρα στη Γαλλία, την Κυριακή.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα και τον Ντίνο Μήτογλου αντιμετωπίζει η εθνική μπάσκετ την Ιταλία αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο ματς του τουρνουά Aegean Ακρόπολις.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να ξεκουράσει τους τρεις παίκτες, ενώ αναμένεται να τους χρησιμοποιήσει όλους την Κυριακή κόντρα στη Γαλλία (20:00, ΟΑΚΑ), στο τελευταίο φιλικό πριν από το Eurobasket 2025.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την απουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνου Μήτογλου από το αποψινό ματς. Κάτω από ανάρτηση του δημοσιογράφου Χάρη Σταύρου για αυτό το θέμα, ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού σχολίασε με χιούμορ: «Σιγουρευτείτε ότι θα είστε καλά και ξεκούραστοι για το πραγματικό ματς, την Κυριακή», αναφερόμενος στο φιλικό Ελλάδα- Γαλλία.

{https://x.com/EvanFourmizz/status/1958929215891382624}

Η παρουσίαση της εθνικής μπάσκετ για το ματς κόντρα στην Ιταλία

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Εθνική μπάσκετ: «100άρα» στη Λετονία με υπογραφή Γιάννη Αντετοκούνμπο (104-86)

Εθνική μπάσκετ: «100άρα» στη Λετονία με υπογραφή Γιάννη Αντετοκούνμπο (104-86)

Αθλητισμός
Τουρνουά Ακρόπολις: Κόντρα στη Λετονία η εθνική μπάσκετ σήμερα - Η ώρα και το κανάλι

Τουρνουά Ακρόπολις: Κόντρα στη Λετονία η εθνική μπάσκετ σήμερα - Η ώρα και το κανάλι

Αθλητισμός
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «σύνθημα» για την εθνική: Ήρθε η ώρα (Βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «σύνθημα» για την εθνική: Ήρθε η ώρα (Βίντεο)

Αθλητισμός
Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο στην προπόνηση και τα «καρφιά» της ΕΟΚ για «παράκεντρα» (Βίντεο)

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο στην προπόνηση και τα «καρφιά» της ΕΟΚ για «παράκεντρα» (Βίντεο)

Αθλητισμός

NETWORK

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr