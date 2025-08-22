Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Γ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Μήτογλου κόντρα στην Ιταλία - Το σχόλιο του Φουρνιέ

Η εθνική μπάσκετ ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασίας κόντρα στη Γαλλία, την Κυριακή.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα και τον Ντίνο Μήτογλου αντιμετωπίζει η εθνική μπάσκετ την Ιταλία αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο ματς του τουρνουά Aegean Ακρόπολις.

Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να ξεκουράσει τους τρεις παίκτες, ενώ αναμένεται να τους χρησιμοποιήσει όλους την Κυριακή κόντρα στη Γαλλία (20:00, ΟΑΚΑ), στο τελευταίο φιλικό πριν από το Eurobasket 2025.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την απουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνου Μήτογλου από το αποψινό ματς. Κάτω από ανάρτηση του δημοσιογράφου Χάρη Σταύρου για αυτό το θέμα, ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού σχολίασε με χιούμορ: «Σιγουρευτείτε ότι θα είστε καλά και ξεκούραστοι για το πραγματικό ματς, την Κυριακή», αναφερόμενος στο φιλικό Ελλάδα- Γαλλία.

{https://x.com/EvanFourmizz/status/1958929215891382624}

Η παρουσίαση της εθνικής μπάσκετ για το ματς κόντρα στην Ιταλία