Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ 2-1: Προβάδισμα πρόκρισης με ανατροπή

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ 2-1: Προβάδισμα πρόκρισης με ανατροπή
Ο Παναθηναϊκός πάλεψε και πήρε το πολυπόθητο τελικό αποτέλεσμα.

Με καρδιά μαχητή ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σαμσουνσπόρ, έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα και θα προπσπαθήσει να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League στη ρεβάνς της 28ης Αυγούστου στη Σαμψούντα.

Η τουρκική ομάδα προηγήθηκε με κεφαλιά του Τόμασον στο 51΄, όμως στη συνέχεια οι «πράσινοι» ήταν καταιγιστικοί και έφτασαν στην ανατροπή με γκολ του Κυριακόπουλου στο 66΄ και του Πάλμερ Μπράουν στο 74΄.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

{https://x.com/paofc_/status/1958619545532604665}

