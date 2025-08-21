Ιβανίσεβιτς: Λυπάμαι για τον Τσιτσιπά, ένας σπουδαίος τενίστας σε ψυχολογική κρίση

Ο Ιβανίσεβιτς συνεργάστηκε με τον Τσιτσιπά για λιγότερο από δύο μήνες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένας σπουδαίος τενίστας που βρίσκεται σε ψυχολογική κρίση, δήλωσε ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς, εκφράζοντας τη λύπη του για αυτό το γεγονός.

Ο Κροάτης υπήρξε προπονητής του Έλληνα τενίστα για λιγότερο από δύο μήνες φέτος. Σε εμφάνισή του στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαράγεβο, δέχθηκε ερώτηση και για τον Τσιτσιπά. Ένας δημοσιογράφος σχολίασε ότι ο Ιβανίσεβιτς είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον 27χρονο τενίστα.

«Αυτό δεν είναι δύσκολο τη δεδομένη στιγμή. Λυπάμαι για εκείνον, ένας σπουδαίος τενίστας που βρίσκεται σε κρίση, περισσότερο ψυχολογική παρά σωματική», απάντησε ο Κροάτης.

«Θέλω να επιστρέψει εκεί που βρισκόταν. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν ξεχνάς το τένις. Πριν από τρεις μήνες ήταν 8ος στον κόσμο, τώρα έχει πολύ δρόμο να κάνει», συμπλήρωσε.

Η συνεργασία του Ιβανίσεβιτς με τον Τσιτσιπά ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Ο Κροάτης- που στο παρελθόν υπήρξε προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς για έξι χρόνια- είχε επικρίνει δημόσια την κατάσταση του Έλληνα τενίστα, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

«Του έχω μιλήσει αρκετές φορές. Αν επιλύσει συγκεκριμένα ζητήματα εκτός κορτ, θα έχει μια ευκαιρία να επιστρέψει εκεί που ανήκει, γιατί είναι πολύ καλός για να βρίσκεται εκτός της πρώτης δεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης», είχε δηλώσει ο Ιβανίσεβιτς όταν ο Τσιτσιπάς εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο του Wimbledon, λόγω τραυματισμού.

«Λέει ότι θέλει να επιστρέψει σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά δεν κάνει τίποτα. Μονίμως λέει “θέλω”, αλλά δεν βλέπω πρόοδο. Σοκαρίστηκα, δεν έχω ξαναδεί πιο ανέτοιμο αθλητή στη ζωή μου. Η φυσική κατάστασή μου είναι τρεις φορές καλύτερη από τη δική του», είχε πει ακόμα.

Πηγή: nova.rs