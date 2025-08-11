Ο Νίκος Γκάλης προειδοποιεί για AI βίντεο - Μετά τις αναρτήσεις ότι είναι σε αμαξίδιο

«Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», τονίζει ο Νίκος Γκάλης.

Ο Νίκος Γκάλης προειδοποίησε για βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζουν τον ίδιο δήθεν σε αμαξίδιο, με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο.

Σε ανάρτηση, ο θρύλος του μπάσκετ τόνισε ότι αυτές οι αναρτήσεις κυρίως στο TikTok δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και κάλεσε τους χρήστες των social media να είναι πολύ προσεκτικοί.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο TikTok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Γκάλης.

{https://www.instagram.com/p/DNOMRP4otqv/?hl=el&img_index=1}