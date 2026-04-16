Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ωνάσειο Νοσοκομείο διοργανώνει την επιστημονική ημερίδα «Advanced Coronary Therapies», στις 17 Απριλίου 2026, εστιάζοντας στις πλέον σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης της σύμπλοκης στεφανιαίας νόσου. Η ημερίδα συγκεντρώνει διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς επεμβατικούς καρδιολόγους, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας σε ένα πεδίο που εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

• στις σύγχρονες τεχνικές επαναιμάτωσης σύμπλοκων στεφανιαίων βλαβών,

• στη χρήση ενδοστεφανιαίας απεικόνισης (OCT, IVUS),

• στις τεχνικές τροποποίησης πλάκας (rotablation, intravascular lithotripsy),

• καθώς και στη νέα προσέγγιση με τη χρήση drug-coated balloons (DCB), είτε ως αυτόνομη θεραπεία είτε στο πλαίσιο υβριδικών στρατηγικών σε συνδυασμό με stent.

Η προσέγγιση «leave nothing behind», με τη χρήση DCB, αναδεικνύεται ως μία δυναμικά εξελισσόμενη στρατηγική, που στοχεύει στη μείωση του μεταλλικού φορτίου στις στεφανιαίες αρτηρίες και στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων κλινικών αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους ασθενείς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ημερίδας, διοργανώνεται ειδική εκπαιδευτική δράση για νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό αιμοδυναμικών εργαστηρίων, με πρακτική εξοικείωση σε σύγχρονες συσκευές και τεχνικές.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τον ολοκληρωμένο ρόλο του Ωνασείου ως κέντρου αριστείας στην επεμβατική καρδιολογία, καλύπτοντας το σύνολο του φάσματος, από τις διαδερμικές βαλβιδικές παρεμβάσεις έως την αντιμετώπιση της σύμπλοκης στεφανιαίας νόσου.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε καρδιολόγους, ειδικευόμενους και επαγγελματίες υγείας με ενδιαφέρον στις σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές.