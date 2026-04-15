Η νέα εποχή στη χειρουργική επιστήμη δεν είναι πλέον το μέλλον, αλλά η καθημερινότητα στο Metropolitan Hospital. Με μια επιτυχία που τοποθετεί την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της ιατρικής καινοτομίας, το νοσοκομείο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των πρώτων 100 ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων με το ρομποτικό σύστημα da Vinci Single Port (SP).

Πρόκειται για ένα επίτευγμα-σταθμό, καθώς το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα κέντρα παγκοσμίως που ενέταξε στην κλινική του πρακτική αυτή την πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικής χειρουργικής, προσφέροντας στους ασθενείς επεμβάσεις μέσω μίας και μόνο οπής.

Το ορόσημο των 100 επεμβάσεων

Το ορόσημο των 100 επεμβάσεων δεν ξεχωρίζει μόνο για τον αριθμό, αλλά για τον εντυπωσιακό ρυθμό με τον οποίο επιτεύχθηκε. Συγκεκριμένα, από τις 28 Νοεμβρίου 2025, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη επέμβαση, έως τις 13 Μαρτίου 2026, η ομάδα της Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital ολοκλήρωσε το πλάνο των 100 χειρουργείων, επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας.

Αν συνυπολογίσει, μάλιστα, κανείς τις ενδιάμεσες παύσεις για τις εορτές των Χριστουγέννων, τη δραστηριότητα της ομάδας στην Κύπρο και τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, ο ρυθμός αυτός αποδεικνύει την απόλυτη εξειδίκευση και την επιχειρησιακή ικανότητα του Metropolitan Hospital και το τι είναι εφικτό να γίνεται, όταν η χειρουργική εμπειρία και η προηγμένη ρομποτική τεχνολογία συνδυάζονται στο κατάλληλο περιβάλλον.

Τι είναι το Da Vinci Single Port (SP);

Μέχρι σήμερα, η συμβατική ρομποτική χειρουργική απαιτούσε πολλαπλές μικρές τομές (οπές) στην κοιλιακή χώρα για την εισαγωγή των εργαλείων. Το σύστημα da Vinci SP φέρνει την επανάσταση της «μίας και μοναδικής οπής».

Μέσω μιας τομής μόλις λίγων εκατοστών, εισάγονται ταυτόχρονα τρεις αρθρωτοί βραχίονες εργαλείων και μία κάμερα 3D υψηλής ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει στον χειρουργό να εκτελεί εξαιρετικά λεπτές κινήσεις σε περιορισμένους ανατομικούς χώρους με απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα, ενώ προσφέρει τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου, μειώνοντας στο ελάχιστο τον τραυματισμό των γύρω ιστών.

Τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή

Η τεχνολογία Single Port (SP) δεν είναι απλώς μια τεχνική εξέλιξη, αλλά μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που στοχεύει στη βέλτιστη εμπειρία του ασθενούς. Το αποτέλεσμα:

Ελάχιστο τραύμα: Μία μόνο οπή σημαίνει λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη επούλωση.

Ταχύτατη ανάρρωση: Οι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Μειωμένη αιμορραγία: Η ακρίβεια του συστήματος ελαχιστοποιεί την απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Κατάλληλο για ασθενείς με υψηλή συννοσηρότητα: Επιτρέπει ασφαλείς επεμβάσεις σε ασθενείς με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα και σε όσους έχουν χειρουργηθεί στο παρελθόν στην κοιλιά.

Μειωμένη αναισθησιολογική επιβάρυνση: Το ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και η ουδέτερη θέση του ασθενούς μειώνουν σημαντικά την αναισθησιολογική επιβάρυνση, επιτρέποντας ασφαλείς επεμβάσεις ακόμη και σε εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς.

Σύντομοι χειρουργικοί χρόνοι: Η άμεση πρόσβαση στο όργανο μειώνει το χρόνο της επέμβασης

Πίσω από αυτό το σπουδαίο επίτευγμα βρίσκεται ο δρ Βασίλειος Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολογικής και Ρομποτικής Ουρολογίας του Metropolitan Hospital και Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία. Με την εμπειρία των περισσότερων από 11.000 ρομποτικών επεμβάσεων, ο δρ Πουλάκης συγκαταλέγεται στους πιο έμπειρους χειρουργούς παγκοσμίως. Η ικανότητά του να καθοδηγήσει την ομάδα του στην ταχεία υιοθέτηση του da Vinci SP επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία αποκτά τη μέγιστη αξία της μόνο όταν βρίσκεται στα χέρια κορυφαίων επιστημόνων.

Κορυφαίο ρομποτικό κέντρο στην Ελλάδα

Το Metropolitan Hospital διαθέτει πλέον μία από τις ισχυρότερες υποδομές ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με τη λειτουργία τριών υπερσύγχρονων συστημάτων da Vinci (δύο da Vinci Xi και ένα da Vinci Single Port), το θεραπευτήριο παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης σύνθετων επεμβάσεων όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας, διασφαλίζοντας ότι κάθε ασθενής έχει πρόσβαση στην πλέον κατάλληλη τεχνολογία για την περίπτωσή του, ενώ ενισχύει τη θέση του ως κορυφαίο ρομποτικό κέντρο στην Ελλάδα.

Δέσμευση στην καινοτομία

Η συμπλήρωση των πρώτων 100 επεμβάσεων του da Vinci SP είναι μόνο η αρχή. Αυτό το ορόσημο αντανακλά την ικανότητα ενός νοσοκομειακού οικοσυστήματος να μετουσιώνει την καινοτομία σε κλινική πράξη με ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ αναδεικνύει πώς μπορεί να είναι το μέλλον της ρομποτικής ουρολογίας όταν η σωστή τεχνολογία πλαισιώνεται από τις κατάλληλες κλινικές και επιχειρησιακές βάσεις.

Το Metropolitan Hospital, συνεχίζει να επενδύει στην επιστημονική αριστεία, τον σύγχρονο εξοπλισμό και τις τεχνολογίες αιχμής, με έναν και μοναδικό στόχο: να προσφέρει στους ασθενείς τις πιο προηγμένες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές λύσεις που διαθέτει σήμερα η παγκόσμια ιατρική κοινότητα.

*Το Metropolitan Hospital διαθέτει μια πρότυπη, πλήρως οργανωμένη και άρτια εξοπλισμένη Ουρολογική Κλινική. Με εξαιρετικά καταρτισμένο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, η Κλινική βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση των ασθενών, έτοιμη να διαχειριστεί κάθε οξεία ή χρόνια πάθηση του ουρογεννητικού συστήματος.

Η Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογίας του Metropolitan Hospital, παρακολουθώντας και υιοθετώντας πρώτη τις σύγχρονες εξελίξεις, διαθέτει όχι μόνο το πιο πρόσφατο και εξελιγμένο μοντέλο da Vinci, το da Vinci SP, αλλά και μία από τις πλέον έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες Ελλήνων ρομποτικών χειρουργών στην Ευρώπη, οι οποίοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο τον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.