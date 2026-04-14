Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή αντιμετώπισή του.

Σήμερα, οι κλασικές μέθοδοι διάγνωσης, όπως η ενδοσκόπηση ρινός με βίντεο και οι βιοψίες ιστών, είναι συχνά επεμβατικές και απαιτούν χρόνο για να πραγματοποιηθούν.

Οι καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε ειδικούς μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τόσο τη διάγνωση όσο και την έναρξη της θεραπείας.

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Digital Health προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση. Την ανάλυση της ανθρώπινης φωνής μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων καρκίνου του λάρυγγα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μικρές και συχνά ανεπαίσθητες αλλαγές στη φωνή μπορούν να υποδηλώνουν προβλήματα στις φωνητικές χορδές, όπως οζίδια, πολύποδες ή ακόμη και κακοήθεις αλλοιώσεις.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Dr Phillip Jenkins, ανέφερε ότι τα φωνητικά δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως «βιοδείκτες», επιτρέποντας τη διάκριση μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών με παθήσεις των φωνητικών χορδών.

Η έρευνα βασίστηκε στο πρόγραμμα Bridge2AI-Voice, το οποίο περιλαμβάνει χιλιάδες ηχογραφήσεις από εκατοντάδες συμμετέχοντες στη Βόρεια Αμερική. Οι επιστήμονες ανέλυσαν χαρακτηριστικά της φωνής όπως τον τόνο, την ένταση, το τρέμουλο και το «τρεμόπαιγμα».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ιδιαίτερα στους άνδρες υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάμεσα σε υγιείς φωνές, καλοήθεις αλλοιώσεις και καρκίνο του λάρυγγα. Στις γυναίκες δεν παρατηρήθηκαν ακόμη αντίστοιχες ξεκάθαρες ενδείξεις, πιθανώς λόγω μικρότερου δείγματος.

Η μελέτη καταλήγει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε στο μέλλον να συμβάλει στην ανάπτυξη μη επεμβατικών εργαλείων για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου μέσω της φωνής. Ωστόσο, απαιτούνται μεγαλύτερα δεδομένα και κλινικές δοκιμές ώστε τα συστήματα αυτά να είναι αξιόπιστα και αποτελεσματικά για όλους τους ασθενείς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα πρώτα πιλοτικά εργαλεία βασισμένα στη φωνή ενδέχεται να περάσουν σε κλινική δοκιμή μέσα στα επόμενα χρόνια, ανοίγοντας νέους δρόμους στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.