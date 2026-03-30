Η ρινοπλαστική αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις της χειρουργικής προσώπου, καθώς συνδυάζει την ανάγκη για αισθητική αρμονία με τη διατήρηση ή και τη βελτίωση της λειτουργίας της μύτης.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του προσώπου, αλλά και βασικό όργανο της αναπνοής, η μύτη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ροής του αέρα, στη θέρμανση και στην ύγρανσή του πριν εισέλθει στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα.

«Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων χειρουργικών εργαλείων που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερο έλεγχο κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων ρινοπλαστικής. Ένα από αυτά στον τομέα της ρινοχειρουργικής είναι η χρήση της τεχνολογίας Piezo, η οποία βασίζεται σε υπερηχητικές δονήσεις για τη διαμόρφωση των οστικών δομών της μύτης», αναφέρει η κ. Ειρήνη Μάντζαρη, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων, Διευθύντρια Ε΄ ΩΡΛ Κλινικής και Χειρουργικής Κλινικής Ρινός, Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ρινοπλαστικής Metropolitan General και συνεχίζει:

«Η ρινοπλαστική με τεχνολογία Piezo αποτελεί μία σύγχρονη χειρουργική προσέγγιση που επιτρέπει στον χειρουργό να πραγματοποιεί παρεμβάσεις στα οστά της μύτης με μεγαλύτερη ακρίβεια και ελεγχόμενη τεχνική, μειώνοντας παράλληλα τον τραυματισμό των παρακείμενων ιστών. Η μέθοδος αυτή έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της χειρουργικής εμπειρίας τόσο για τον ιατρό όσο και για τον ασθενή», εξηγεί.

Τεχνολογία Piezo και αρχές λειτουργίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τεχνολογία Piezo βασίζεται στη χρήση υπερηχητικών μικροδονήσεων υψηλής συχνότητας, οι οποίες εφαρμόζονται μέσω ειδικών χειρουργικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να δρουν επιλεκτικά πάνω στους σκληρούς ιστούς, όπως είναι τα οστά, χωρίς να επηρεάζουν τους μαλακούς ιστούς της περιοχής.

Η ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στη ρινοχειρουργική, καθώς η περιοχή της μύτης περιλαμβάνει εκτός από τα οστά και ευαίσθητες δομές, όπως αγγεία, βλεννογόνους και δερματικούς ιστούς. Με τη χρήση των υπερηχητικών δονήσεων, η διατομή και η διαμόρφωση των οστών πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο, ενώ παράλληλα περιορίζεται η πιθανότητα τραυματισμού των γύρω ιστών.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές, όπου χρησιμοποιούνται μηχανικά εργαλεία για τη δημιουργία οστεοτομιών, η τεχνολογία Piezo επιτρέπει πιο ελεγχόμενες κινήσεις και λεπτομερή διαμόρφωση των οστικών δομών. Αυτό δίνει στον χειρουργό τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις χειρουργικές παρεμβάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Ρόλος της Piezo τεχνολογίας στη σύγχρονη ρινοχειρουργική

«Η χρήση της τεχνολογίας Piezo στη ρινοπλαστική αφορά κυρίως τις επεμβάσεις που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στα ρινικά οστά. Οι χειρουργικές αυτές πράξεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη μείωση ή πλήρη αφαίρεση μιας ρινικής καμπούρας (ύβου), τη βελτίωση του contouring της ρινικής ράχης, την ευθυγράμμιση των οστών της μύτης ή τη διόρθωση ασυμμετριών που προκύπτουν από τραυματισμούς ή ανατομικές παραλλαγές, προσφέροντας ένα πιο προβλέψιμο και σταθερό χειρουργικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η χρήση της τεχνολογίας Piezo μπορεί να διευκολύνει τον χειρουργό σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ιδιαίτερη λεπτότητα στους χειρισμούς, όπως σε ασθενείς με λεπτά οστά ή σε επανεπεμβάσεις ρινοπλαστικής.

Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει καλύτερη ορατότητα του χειρουργικού πεδίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, καθώς μειώνεται η αιμορραγία που μπορεί να προκύψει από τραυματισμούς των μαλακών ιστών», επισημαίνει η ειδικός.

Κλινικά πλεονεκτήματα της Piezo ρινοπλαστικής

Η χρήση υπερηχητικής τεχνολογίας στη ρινοπλαστική έχει συνδεθεί με σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο κατά τη διάρκεια της επέμβασης όσο και στη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς.

Τα κυριότερα κλινικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

Μεγαλύτερη ακρίβεια στη διαμόρφωση των ρινικών οστών

Μειωμένο τραυματισμό των μαλακών ιστών της περιοχής

Περιορισμό των μετεγχειρητικών εκχυμώσεων και οιδημάτων

Καλύτερο έλεγχο των οστεοτομιών κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Δυνατότητα πιο λεπτομερούς και εξατομικευμένου χειρουργικού σχεδιασμού

«Η μειωμένη επιβάρυνση των γύρω ιστών μπορεί να συμβάλλει σε πιο ομαλή μετεγχειρητική πορεία, με λιγότερες εκχυμώσεις και ταχύτερη υποχώρηση του οιδήματος. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης εξαρτάται κυρίως από τη σωστή χειρουργική τεχνική και την εμπειρία του χειρουργού», τονίζει.

Ενδείξεις εφαρμογής της Piezo ρινοπλαστικής

Η τεχνολογία Piezo μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις ρινοπλαστικής όπου απαιτείται παρέμβαση στα οστικά τμήματα της μύτης. Η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής εξαρτάται από τα ανατομικά χαρακτηριστικά της μύτης και από τον συνολικό χειρουργικό σχεδιασμό.

Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί περιλαμβάνουν:

Διόρθωση ρινικής καμπούρας

Στένωση της φαρδιάς ρινικής ράχης

Ευθυγράμμιση των ρινικών οστών σε περιπτώσεις ασυμμετρίας

Αποκατάσταση παραμορφώσεων μετά από τραυματισμούς

Συνδυασμό αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής

«Σε πολλές περιπτώσεις, η ρινοπλαστική δεν αφορά μόνο την αισθητική βελτίωση της μύτης, αλλά και την αποκατάσταση της φυσιολογικής ρινικής αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, η χειρουργική προσέγγιση συχνά συνδυάζει τεχνικές λειτουργικής και αισθητικής ρινοπλαστικής», σημειώνει.

Μετεγχειρητική πορεία και αποκατάσταση

«Η μετεγχειρητική πορεία μετά από ρινοπλαστική με τεχνολογία Piezo είναι κατά κανόνα ομαλή. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει ήπιο οίδημα και μικρές εκχυμώσεις στην περιοχή των ματιών και της μύτης, τα οποία υποχωρούν σταδιακά μέσα στις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες.

Η βελτίωση της εμφάνισης της μύτης γίνεται αντιληπτή άμεσα και ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς υποχωρεί το μετεγχειρητικό οίδημα και προχωρά η διαδικασία επούλωσης των ιστών. Η πλήρης σταθεροποίηση του αποτελέσματος μπορεί να απαιτήσει αρκετούς μήνες, καθώς η μύτη αποτελεί ανατομική δομή με πολύπλοκη ανατομία και ευαίσθητους ιστούς.

Η συμμόρφωση του ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρουργού αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα για την ομαλή αποκατάσταση και τη διατήρηση του τελικού αποτελέσματος», διευκρινίζει.

«Η ρινοπλαστική με τεχνολογία Piezo αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη ρινοχειρουργική. Η χρήση υπερηχητικών εργαλείων επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στη διαμόρφωση των οστικών δομών της μύτης και περιορίζει τον τραυματισμό των παρακείμενων ιστών.

Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της χειρουργικής διαδικασίας και μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Ωστόσο, η επιτυχία της επέμβασης εξακολουθεί να βασίζεται στη σωστή διάγνωση, στον προσεκτικό χειρουργικό σχεδιασμό και στην εμπειρία του χειρουργού.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε περιστατικού παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη ενός λειτουργικού και αισθητικά αρμονικού αποτελέσματος», καταλήγει η κ. Μάντζαρη.